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Операція «Мігрант» на Волині: іноземці-порушники заплатили чималий штраф

Операція «Мігрант» на Волині: іноземці-порушники заплатили чималий штраф
На Волині підвели підсумки операції «Мігрант», яка проводилася спільно з ГУНП , УСБУ та прикордонною службою України.

Вона була націлена на запобігання нелегальній міграції, а також на перевірку дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в Україні, - повідомляє міграційна служба у Волинській області.

На нараду під головуванням начальника управління Івана Войцешука прибули керівники територіальних підрозділів міграційної служби Волині

За час активних заходів виявили 58 порушників міграційного законодавства, відносно яких працівники підрозділів управління склали адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України та працевлаштування без відповідного дозволу(ст. 203 та 205 КУпАП).

В рамках операції «Мігрант» перевірили ринки, заклади громадського харчування, залізничні та автовокзали з метою виявлення порушників правил перебування в Україні.

За підсумками перевірок з’ясували, що 40 осіб знаходились на території України нелегально. Щодо них прийняли 35 рішень про примусове повернення, 5 - про примусове видворення за межі України. 5 неврегульованих мігрантів помістили до Волинського ПТПІ села Журавичі.

59 іноземцям-порушникам скоротили строк тимчасового перебування на території нашої держави. З порушників законодавства стягнули штрафів на загальну суму 78 540 тисяч гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: міграційна служба, підсумки, нелегали-іноземці
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