Винесли скриньку для пожертв та 250-річну чашу: на Волині «обчистили» церкву





Про це Олександр Басалик.



Крадіжка сталась у період з 18:20 21 листопада по 8:00 22 листопада.



Зловмисник відтиснув металопластикове вікно та проник до приміщення церкви.



Із храму вкрали латунну чашу для причастя 1767 року, посріблену чашу для причастя, дві латунні тарілки під чаші із ніжками, латуну тарілку під чашу без ніжок, посріблений ручний хрест із розпяттям Ісуса Христа, мідний настільний хрест із розпяттям Ісуса Христа, пластикову скриньку для пожерта на Миколая, в якій знаходились гроші в сумі близько 500 гривень, антимінс із зображеням Ісуса Хреста, до якого пришиті мощі св'ятих, дві пластини «звізди» хрестоподібної форми, 200 штук натільних металевих хрестиків жовтого кольору, 150 штук медальйонів із зображеням Божої Матері.



Поліція розслідує крадіжку і буде вдячна за інформацію, яка може допомогти розкриттю злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі ловмисник вдерся до храму апостола Івана Богослова УГКЦ, що на вулиці Коте Шилокадзе.Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліціїКрадіжка сталась у період з 18:20 21 листопада по 8:00 22 листопада.Зловмисник відтиснув металопластикове вікно та проник до приміщення церкви.Із храму вкрали латунну чашу для причастя 1767 року, посріблену чашу для причастя, дві латунні тарілки під чаші із ніжками, латуну тарілку під чашу без ніжок, посріблений ручний хрест із розпяттям Ісуса Христа, мідний настільний хрест із розпяттям Ісуса Христа, пластикову скриньку для пожерта на Миколая, в якій знаходились гроші в сумі близько 500 гривень, антимінс із зображеням Ісуса Хреста, до якого пришиті мощі св'ятих, дві пластини «звізди» хрестоподібної форми, 200 штук натільних металевих хрестиків жовтого кольору, 150 штук медальйонів із зображеням Божої Матері.Поліція розслідує крадіжку і буде вдячна за інформацію, яка може допомогти розкриттю злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію