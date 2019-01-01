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«Кришталева» лучанка просить у влади пільги на «комуналку»

«Кришталева» лучанка просить у влади пільги на «комуналку»
Лучанка з рідкісною вродженою генетичною хворобою звернулася до міської ради з проханням про зменшення платні за комунальні послуги.

Про це йшлося 22 листопада під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пишуть Волинські новини.

Як повідомила голова комісії, депутатка Майя Шостак, до Луцької міської ради звернулася лучанка Оксана Капішевська.

Жінка має рідкісне вроджене генетичне захворювання – недосконалий остеогенез (або хвороба крихких кісток). Разом із мамою вона проживає у двокімнатній квартирі, де з настанням опалювального періоду постійно холодно, тож лучанки витрачають багато газу на обігрів помешкання.

Серед доходу родини – соціальна допомога Оксани Капішевської та пенсія її мами. Цих коштів жінкам ледве вистачає для придбання ліків, продуктів харчування і засобів гігієни.

«Сплачувати комунальні послуги все важче», – вказала у зверненні Оксана Капішевська.

До Луцької міської ради вона звернулася з проханням про зменшення плати за комунальні послуги.

Оскільки міськрада не має таких повноважень, члени комісії рекомендували лучанці звернутися до департаменту соціальної політики, який у разі відповідності ситуації може призначити субсидію.

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Теги: пільги, Оксана Капішевська, Луцьк, комуналка
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