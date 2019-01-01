У Луцьку відбувся королівський бал для «особливих» діток та підлітків. ФОТО

У Луцьку відбувся довгоочікуваний «Осінній бал – 2019». Справжнє королівське дійство для дітей та підлітків з особливими потребами цьогоріч організували на спортивній арені у КРЦ «Adrenalin City» у п'ятницю, 22 листопада.На паркет вийшло 137 талановитих учасників фестивалю з інвалідністю, танцювали у парах з батьками, військовослужбовцями Національної Гвардії України, місцевими чиновниками та представниками ЗМІ.Цьогоріч участь у заході взяли громадські організації міста Луцька: «Сильні діти», «Повір у себе», «Янголята», організація батьків дітей із Синдромом Дауна, «Кольорова капустинка», «Джерело життя» та Луцький навчально-реабілітаційний центр.На танцмайданчику учасники показували витонченість і грацію, виконуючи традиційні для високих балів композиції. Зокрема, пари вальсували під ритми австрійської музики, заполонивши романтичною атмосферою усіх гостей, а стан ейфорії від віденського ритму приковував погляди глядачів до пар, що кружляли по паркету ще більше.Французький «Манует» із легкими реверансами та повільними кроками повертав усіх до епохи Нового часу, коли пари демонстрували рухи із культового придворного танцю 16 століття.Не менш чаруючим став старовинний польський бальний танець — «Полонез», який «особливі» дітки виконали урочисто та зі справжнім королівським шармом у супроводі сонат культових композиторів.Справжнім сюрпризом для гостей став нетрадиційний для програми балу номер із сучасними ритмами, така нотка новаторства дуже сподобалася гостям.Серед гостей «Осіннього балу – 2019» була також перша «Міс України на візку», яка, до слова, є уродженкою волинського краю.На урочистий бал приїхали також лідери гуртів «Quant»з Києва та «Чорні черешні»з Луцька. До свята долучилися також ГО «Агапе Україна», «Інклюзивні студії», «Кольори веселки», «Асоціація осіб із інвалідністю «Добродія в дії» з Ковеля, «Сонце любові» з Горохова та інші., мама янголяткарозповіла, що для неї та її родини цей захід – надзвичайно важливий. Її донечка танцювала композицію «Прогулянка Парижем».«Процес підготовки був тривалим, усі дітки старанно ходили на репетиції і дуже переживали, бо знали, що вийдуть на велику сцену і танцюватимуть перед великою кількістю глядачів», – каже Катерина П’ятенко. З ніжністю дивлячись на свою особливу донечку, вона посміхається і стверджує, що «Осінній бал – 2019» відгримів на найвищому рівні. Катерина ж каже, що із задоволенням станцювала б ще.Журналіст видання «Волинь. Правда»розповів про свою участь у балу: «Долучитися до дійства мене запросив депутат міської ради, сказав, що комусь не вийшло, а заміну потрібно було знайти швидко. Відмовитися не міг, адже часу залишалося мало, а ця подія – надзвичайно важлива для тих, хто брав участь. Ніколи до цього не танцював, тож дуже переймався. В мене було всього 3 репетиції, аби повністю вивчити постановку, зважаючи на те, що основна група займалася вже декілька місяців, для мене завдання виявилося складним. Дуже переймався, що в мене не вийде і доведеться шукати заміну ще й мені. Однак перша репетиція розвіяла всі сумніви, ми почали спілкуватися з учасниками, знайомитися ближче і здружилися. Перед виступом хвилювався, але все минуло якось несподівано швидко. Ми всі були на позитиві і кожен отримав купу крутих емоцій під час виступу», – ділиться журналіст.Наприкінці свята усі присутні спробували свої сили в мистецтві танцю та разом із відомим волинським хореографомрозучили кілька па.