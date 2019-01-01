Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО





Про це повідомляє йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ



Зауважують, це перше храмове свято громади у юрисдикції Православної Церкви України.



Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Сергій Романюк та запрошене духовенство.



Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 листопада в день свята Собору Архістратига Михаїла та iнших Небесних Сил безплотних, у Свято-Михайлівському храмі села Топилище Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового празника.Про це повідомляє йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Зауважують, це перше храмове свято громади у юрисдикції Православної Церкви України.Божественну літургію очолив благочинний прот., якому співслужили: настоятель храму прот.та запрошене духовенство.Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію