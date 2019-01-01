Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 18:40
21 листопада в день свята Собору Архістратига Михаїла та iнших Небесних Сил безплотних, у Свято-Михайлівському храмі села Топилище Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового празника.
Про це повідомляє йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Зауважують, це перше храмове свято громади у юрисдикції Православної Церкви України.
Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Сергій Романюк та запрошене духовенство.
Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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Про це повідомляє йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Зауважують, це перше храмове свято громади у юрисдикції Православної Церкви України.
Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Сергій Романюк та запрошене духовенство.
Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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