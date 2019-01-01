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Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО

Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
21 листопада в день свята Собору Архістратига Михаїла та iнших Небесних Сил безплотних, у Свято-Михайлівському храмі села Топилище Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового празника.

Про це повідомляє йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Зауважують, це перше храмове свято громади у юрисдикції Православної Церкви України.

Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Сергій Романюк та запрошене духовенство.

Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО
Громада на Волині вперше відзначила храмове свято після переходу до ПЦУ. ФОТО

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Теги: храмове свято, ПЦУ, Іваничівський район
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