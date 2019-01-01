Воїни волинської бригади отримали солодкі подарунки від дітей

Військові 14-ї бригади отримали смаколики від волинської малечі.Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook."Подарунки від дітей завжди найсолодші! І не зрівняються з жодним зі смаколиків, якого би різномаїття їх ми не мали! Бо щира увага і подарунки від дітей, українське майбутнє яких ми захищаємо зі зброєю в руках, - безцінні! Все, що ми робимо – заради вас, маленькі і юні українці! З вашою підтримкою – до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.Воїни подякували школярам за любов і турботу, а також пообіцяли зробити все можливе, аби вони дорослішали та здійснювали свої мрії в щасливій, незалежній, цілісній та мирній Україні.