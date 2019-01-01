Підпали майна, крадіжки та вимагання: на Волині викрили злочинну групу, що «тероризувала» бізнесменів
Сьогодні, 12:22
На Волині поліція затримала лідера злочинного угруповання та її учасника за побори з бізнесменів.
Зловмисникам вже інкримінують причетність до майже двох десятків злочинів стосовно підприємців – підпалів майна, крадіжок, фактів вимагання, інформує ГУНП Волині.
Керівник обласного управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Юрій Крошко повідомив, що оперативники управління з’ясували, що бізнесмени, які займалися або мали намір займатися будь-якою підприємницької діяльністю на території області, повинні були щомісяця сплачувати «данину». Натомість, учасники злочинної групи та її лідер обіцяли їм надійний кримінальний «дах» та «спокій». Якщо ж члени групи отримували відмову, спочатку намагалися психологічно змусити підприємців регіону платити їм кошти.
Зазвичай зловмисники погрожували фізичним насильством стосовно підприємців або їх рідних, пошкодженням майна, зокрема – підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Якщо метод залякування не допомагав – переходили до реальних дій.
Упродовж кількох місяців оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції у Волинській області, слідчі головного управління Нацполіції Волинської області за процесуального керівництва прокуратури області документували та збирали докази, які б давали обґрунтовані підстави для затримання лідера злочинної групи разом з її найактивнішими учасниками, а також повідомлення їм про підозру.
«За результатами проведення слідчо-оперативних заходів вже встановили причетність членів групи до скоєння 19 злочинів на території міста Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області. Серед них – підпали кафе та автомобілів, квартирні крадіжки, вимагання тощо», - зазначив керівник управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції.
Відтак 21 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції разом із слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області із залученням підрозділу особливого призначення КОРД затримали лідера ОЗГ та одного з її учасників. Крім того, провели 10 санкціонованих судом обшуків.
Затриманим повідомили про підозру, стосовно них обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Зокрема, лідерові угруповання, так званому «смотрящему» на прізвисько «Чечен», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Другому фігурантові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи з метою притягнення усіх учасників злочинної групи до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зловмисникам вже інкримінують причетність до майже двох десятків злочинів стосовно підприємців – підпалів майна, крадіжок, фактів вимагання, інформує ГУНП Волині.
Керівник обласного управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Юрій Крошко повідомив, що оперативники управління з’ясували, що бізнесмени, які займалися або мали намір займатися будь-якою підприємницької діяльністю на території області, повинні були щомісяця сплачувати «данину». Натомість, учасники злочинної групи та її лідер обіцяли їм надійний кримінальний «дах» та «спокій». Якщо ж члени групи отримували відмову, спочатку намагалися психологічно змусити підприємців регіону платити їм кошти.
Зазвичай зловмисники погрожували фізичним насильством стосовно підприємців або їх рідних, пошкодженням майна, зокрема – підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Якщо метод залякування не допомагав – переходили до реальних дій.
Упродовж кількох місяців оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції у Волинській області, слідчі головного управління Нацполіції Волинської області за процесуального керівництва прокуратури області документували та збирали докази, які б давали обґрунтовані підстави для затримання лідера злочинної групи разом з її найактивнішими учасниками, а також повідомлення їм про підозру.
«За результатами проведення слідчо-оперативних заходів вже встановили причетність членів групи до скоєння 19 злочинів на території міста Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області. Серед них – підпали кафе та автомобілів, квартирні крадіжки, вимагання тощо», - зазначив керівник управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції.
Відтак 21 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції разом із слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області із залученням підрозділу особливого призначення КОРД затримали лідера ОЗГ та одного з її учасників. Крім того, провели 10 санкціонованих судом обшуків.
Затриманим повідомили про підозру, стосовно них обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Зокрема, лідерові угруповання, так званому «смотрящему» на прізвисько «Чечен», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Другому фігурантові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи з метою притягнення усіх учасників злочинної групи до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Поки не будуть цю наволоч розстрілювати на місці-толку не буде.
Останні новини
Підпали майна, крадіжки та вимагання: на Волині викрили злочинну групу, що «тероризувала» бізнесменів
Сьогодні, 12:22
Психологиня з Луцька розповіла секрети щасливого шлюбу та чи можна реанімувати втрачене
Сьогодні, 12:06
Жителька Буенос-Айреса шукає родичів на Волині
Сьогодні, 11:45