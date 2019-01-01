Підпали майна, крадіжки та вимагання: на Волині викрили злочинну групу, що «тероризувала» бізнесменів

На Волині поліція затримала лідера злочинного угруповання та її учасника за побори з бізнесменів.Зловмисникам вже інкримінують причетність до майже двох десятків злочинів стосовно підприємців – підпалів майна, крадіжок, фактів вимагання, інформує ГУНП Волині.Керівник обласного управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціїповідомив, що оперативники управління з’ясували, що бізнесмени, які займалися або мали намір займатися будь-якою підприємницької діяльністю на території області, повинні були щомісяця сплачувати «данину». Натомість, учасники злочинної групи та її лідер обіцяли їм надійний кримінальний «дах» та «спокій». Якщо ж члени групи отримували відмову, спочатку намагалися психологічно змусити підприємців регіону платити їм кошти.Зазвичай зловмисники погрожували фізичним насильством стосовно підприємців або їх рідних, пошкодженням майна, зокрема – підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Якщо метод залякування не допомагав – переходили до реальних дій.Упродовж кількох місяців оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції у Волинській області, слідчі головного управління Нацполіції Волинської області за процесуального керівництва прокуратури області документували та збирали докази, які б давали обґрунтовані підстави для затримання лідера злочинної групи разом з її найактивнішими учасниками, а також повідомлення їм про підозру.«За результатами проведення слідчо-оперативних заходів вже встановили причетність членів групи до скоєння 19 злочинів на території міста Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області. Серед них – підпали кафе та автомобілів, квартирні крадіжки, вимагання тощо», - зазначив керівник управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції.Відтак 21 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції разом із слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області із залученням підрозділу особливого призначення КОРД затримали лідера ОЗГ та одного з її учасників. Крім того, провели 10 санкціонованих судом обшуків.Затриманим повідомили про підозру, стосовно них обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.Зокрема, лідерові угруповання, так званому «смотрящему» на прізвисько «Чечен», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Другому фігурантові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи з метою притягнення усіх учасників злочинної групи до відповідальності.