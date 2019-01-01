Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



У середу, 20 листопада, близько 19 години в Луцьку слідчі детективи поліції області спільно із працівниками СБУ затримали двох жителів області на одержанні від потерпілого першого траншу грошей.



«Загалом зловмисники вимагали в потерпілого 7,2 тис. доларів США. Учора, 21 листопада, слідчі детективи поліції області оголосили обом затриманим громадянам про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці затримали двох чоловіків на вимаганні та одержанні понад 2,4 тисячі доларів США від представника фермерського господарства за нерозголошення певних відомостей про його господарську діяльність.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області. У середу, 20 листопада, близько 19 години в Луцьку слідчі детективи поліції області спільно із працівниками СБУ затримали двох жителів області на одержанні від потерпілого першого траншу грошей.«Загалом зловмисники вимагали в потерпілого 7,2 тис. доларів США. Учора, 21 листопада, слідчі детективи поліції області оголосили обом затриманим громадянам про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областіСанкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Досудове розслідування триває.

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