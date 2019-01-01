вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО

Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали двох чоловіків на вимаганні та одержанні понад 2,4 тисячі доларів США від представника фермерського господарства за нерозголошення певних відомостей про його господарську діяльність.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

У середу, 20 листопада, близько 19 години в Луцьку слідчі детективи поліції області спільно із працівниками СБУ затримали двох жителів області на одержанні від потерпілого першого траншу грошей.

«Загалом зловмисники вимагали в потерпілого 7,2 тис. доларів США. Учора, 21 листопада, слідчі детективи поліції області оголосили обом затриманим громадянам про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Досудове розслідування триває.

Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Луцьк, фермер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Сьогодні, 13:21
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку
Сьогодні, 12:46
Затримали двох луцьких прикордонників, які збували амфетамін та канабіс
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 09:42
У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО
12 листопад, 21:58
Нетверезий водій у Луцьку хотів відкупитись від патрульних 600 гривнями Нетверезий водій у Луцьку хотів відкупитись від патрульних 600 гривнями
26 жовтень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Сьогодні, 13:21
 0
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
 0
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8