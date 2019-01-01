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Дослідили одну з причин обміління Світязю

Дослідили одну з причин обміління Світязю
Представники робочої групи дослідили одну з причин обміління Світязю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат обласної ради Юрій Ройко.

За його словами, із озера Світязь витікають три рукотворні канали, стан яких впливає на повноводність. Тож робоча група з'ясувала вплив витоків на обміління озера.

"Виявилось, що два канали замулені та зарослі. Зараз вони безводні - руху води не спостерігається. Проте маємо бути готові до підвищення водного рівня - запроектувати влаштування водопереливних споруд на обох витоках", - зауважив Ройко.
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Дослідили одну з причин обміління Світязю


Третій канал сполучає Світязь з озерами Перемут та Луки. Оглянули на каналі нещодавно реконструйований шлюз-регулятор, кошти на виготовлення документації та проведення капітального ремонту якого залучили з обласного бюджету.

"Тут - порядок!", - додав депутат.

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Теги: обміління, Світязь, озеро
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