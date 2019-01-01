У селі на Волині реконструювали школу та дитсадок. ФОТО





Свято з нагоди здачі в експлуатацію такого довгоочікуваного закладу відбулося 21 листопада. З вітаннями та подарунками на свято завітали заступники голови облдержадміністрації Світлана Мишковець та Валентин Цьось, - інформує



Зауважують, що відтепер місцевим жителям Старосілля є чим пишатися, адже нині тут облаштовано сучасний просторий освітній заклад, де забезпечуватимуть дошкільну та початкову освіти. Окрім того, наявний тут й інклюзивно-ресурсний центр. Складається своєрідний комплекс із двох корпусів з окремими входами для садочка та школи. Раніше ж тут діяла лише початкова школа. Відвідували заклад діти розпочнуть з 1 грудня, доти ж триває оформлення документації.



"Нам дуже хочеться, аби підростаюче покоління було гідне України та пронесли звання «українець» упродовж усього життя. Щоби вони були вільними своєму виборі та думках та зростали у гідних умовах. Тож відкриття дитячого навчального закладу – це дуже важливо. Бо ж не секрет, що на Волині є проблема із забезпеченням місцями у дитячих садочках. Бажаю діткам рости здоровими та щасливими, а нам дорослим залишається лише їх оберігати та створювати всі умови, аби вони почували себе комфортно", - сказала Світлана Мишковець.



Опісля вихованцям садочку Світлана Євтихіївна та Валентин Іванович вручили подарунки: дівчаткам – вишиті сорочки, хлопчикам – спортивні футболки, а також світловідбиваючі флікери та наліпки для безпеки на дорогах.



Довідково: Розпочали реалізацію проєкту в 2017-му. Вартість – 6,306 млн грн, у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старосілля Іваничівського району за кошти Державного фонду регіонального розвитку реконструювали школу та дитячий садочок.Свято з нагоди здачі в експлуатацію такого довгоочікуваного закладу відбулося 21 листопада. З вітаннями та подарунками на свято завітали заступники голови облдержадміністраціїта, - інформує відділ інформаційної політики Волинської ОДА. Зауважують, що відтепер місцевим жителям Старосілля є чим пишатися, адже нині тут облаштовано сучасний просторий освітній заклад, де забезпечуватимуть дошкільну та початкову освіти. Окрім того, наявний тут й інклюзивно-ресурсний центр. Складається своєрідний комплекс із двох корпусів з окремими входами для садочка та школи. Раніше ж тут діяла лише початкова школа. Відвідували заклад діти розпочнуть з 1 грудня, доти ж триває оформлення документації."Нам дуже хочеться, аби підростаюче покоління було гідне України та пронесли звання «українець» упродовж усього життя. Щоби вони були вільними своєму виборі та думках та зростали у гідних умовах. Тож відкриття дитячого навчального закладу – це дуже важливо. Бо ж не секрет, що на Волині є проблема із забезпеченням місцями у дитячих садочках. Бажаю діткам рости здоровими та щасливими, а нам дорослим залишається лише їх оберігати та створювати всі умови, аби вони почували себе комфортно", - сказала Світлана Мишковець.Опісля вихованцям садочку Світлана Євтихіївна та Валентин Іванович вручили подарунки: дівчаткам – вишиті сорочки, хлопчикам – спортивні футболки, а також світловідбиваючі флікери та наліпки для безпеки на дорогах.Розпочали реалізацію проєкту в 2017-му. Вартість – 6,306 млн грн, у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн грн.

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