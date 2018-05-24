Українців попереджають про суттєве погіршення погодних умов 23 листопада





Про це йдеться на сайті



«За прогнозами Українського гідрометцентру, 23 листопада у східній, південній та західній частинах країни пориви 15–20 м/с», – написали надзвичайними.



Радять щільно закривати вікна будинків та прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть впасти назовні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у багатьох регіонах країни впродовж 23 листопада.Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.«За прогнозами Українського гідрометцентру, 23 листопада у східній, південній та західній частинах країни пориви 15–20 м/с», – написали надзвичайними.Радять щільно закривати вікна будинків та прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть впасти назовні.

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