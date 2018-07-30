Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО





Настоятель храму отець Роман Бурник розповів



Петро Сухоцький грає у кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, що більше 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську Республіки Польща. Згодом він подарував рожищенському храму орган.



«Розбираємо костел, розбираємо інструмент, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Звичайно, настоятель отець Роман Бурник зголосився. Він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали вже орган був розібраний, лежав на підлозі церкви. Все, що було ми загрузили і привезли сюди», - розповідає Петро Сухоцький.



10 років інструмент розібраним лежав у костелі.



«Були майстри одні, другі, дивились, перекладали з весни на літо, з літа на весну і так пройшло 10 років. Вдалося знайти майстра в нас на Україні із Закарпаття», - говорить отець Роман Бурник.



«Ми пробуємо цей орган відновити. Жодна трубка не підписана. Це як велике Лего. Намагаємося все поставити на свої місця», - говорить майстер Шандор Шрайнер.



Подарованому Гданською громадою органу близько 50-ти років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев’яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. Пролежавши в Україні 10 років, стан інструменту погіршився. Допомагали зберегти орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ.



Павло Черняховський, допомагав реставрувати орган: «Може 1000 дірок. Якщо взяти з однієї сторони воно все було в дірках. По 1000 по 2000 дірок. Спочатку обробляли розчином спеціальним потім в кожну дірку заганяли розчин шприцом після того клеєм заробляли кожну дірку, а тоді вже шпаклювали та красили».



Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували, каже отець Роман Бурник.



Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев’яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість тисячу спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сухоцький.



«Одна мембрана найдешевша – 2 євро, найдорожча – до 6 євро, в залежності від розміру. Чим більша тим дорожча», - каже Петро Сухоцький.



Орган у рожищенському костелі пневматичний. Має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат двомісячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає: сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рожищенському римо-католицькому костелі Переображення Господнього завершили реставрацію і встановлення органу Настоятель храму отецьрозповів Суспільному , що робота тривала два місяці.Петро Сухоцький грає у кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, що більше 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську Республіки Польща. Згодом він подарував рожищенському храму орган.«Розбираємо костел, розбираємо інструмент, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Звичайно, настоятель отець Роман Бурник зголосився. Він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали вже орган був розібраний, лежав на підлозі церкви. Все, що було ми загрузили і привезли сюди», - розповідає Петро Сухоцький.10 років інструмент розібраним лежав у костелі.«Були майстри одні, другі, дивились, перекладали з весни на літо, з літа на весну і так пройшло 10 років. Вдалося знайти майстра в нас на Україні із Закарпаття», - говорить отець Роман Бурник.«Ми пробуємо цей орган відновити. Жодна трубка не підписана. Це як велике Лего. Намагаємося все поставити на свої місця», - говорить майстер Шандор Шрайнер.Подарованому Гданською громадою органу близько 50-ти років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев’яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. Пролежавши в Україні 10 років, стан інструменту погіршився. Допомагали зберегти орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ.Павло Черняховський, допомагав реставрувати орган: «Може 1000 дірок. Якщо взяти з однієї сторони воно все було в дірках. По 1000 по 2000 дірок. Спочатку обробляли розчином спеціальним потім в кожну дірку заганяли розчин шприцом після того клеєм заробляли кожну дірку, а тоді вже шпаклювали та красили».Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували, каже отець Роман Бурник.Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев’яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість тисячу спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сухоцький.«Одна мембрана найдешевша – 2 євро, найдорожча – до 6 євро, в залежності від розміру. Чим більша тим дорожча», - каже Петро Сухоцький.Орган у рожищенському костелі пневматичний. Має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат двомісячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає: сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію