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Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО
У рожищенському римо-католицькому костелі Переображення Господнього завершили реставрацію і встановлення органу.

Настоятель храму отець Роман Бурник розповів Суспільному, що робота тривала два місяці.

Петро Сухоцький грає у кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, що більше 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську Республіки Польща. Згодом він подарував рожищенському храму орган.
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

«Розбираємо костел, розбираємо інструмент, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Звичайно, настоятель отець Роман Бурник зголосився. Він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали вже орган був розібраний, лежав на підлозі церкви. Все, що було ми загрузили і привезли сюди», - розповідає Петро Сухоцький.
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

10 років інструмент розібраним лежав у костелі.

«Були майстри одні, другі, дивились, перекладали з весни на літо, з літа на весну і так пройшло 10 років. Вдалося знайти майстра в нас на Україні із Закарпаття», - говорить отець Роман Бурник.

«Ми пробуємо цей орган відновити. Жодна трубка не підписана. Це як велике Лего. Намагаємося все поставити на свої місця», - говорить майстер Шандор Шрайнер.

Подарованому Гданською громадою органу близько 50-ти років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев’яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. Пролежавши в Україні 10 років, стан інструменту погіршився. Допомагали зберегти орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ.

Павло Черняховський, допомагав реставрувати орган: «Може 1000 дірок. Якщо взяти з однієї сторони воно все було в дірках. По 1000 по 2000 дірок. Спочатку обробляли розчином спеціальним потім в кожну дірку заганяли розчин шприцом після того клеєм заробляли кожну дірку, а тоді вже шпаклювали та красили».

Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували, каже отець Роман Бурник.
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев’яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість тисячу спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сухоцький.
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

«Одна мембрана найдешевша – 2 євро, найдорожча – до 6 євро, в залежності від розміру. Чим більша тим дорожча», - каже Петро Сухоцький.
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО

Орган у рожищенському костелі пневматичний. Має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат двомісячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає: сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята.


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Теги: костел, орган, Рожище
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