Судили працівника Луцького прикордонного загону, який давав хабар колегам





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи працівником правоохоронного органу, а саме – техніком групи автоматизованих систем управління відділення інспекторів прикордонної служби ВПС «Вичівка» ІІІ категорії (тип Б) Луцького прикордонного загону та згодом техніком 1 групи автоматизованих систем управління відділення зв`язку ВПС «Білолуцьк» ІІ категорії (тип Б) Луганського прикордонного загону, хотів допомогти іншим особам провести через кордон в Республіку Польща ящики з сигаретами, надавши неправомірну вигоду своїм колегам.



Так, реалізовуючи свій злочинний умисел в допомозі іншим особам по переміщенню на територію Республіки Польща 33 ящиків цигарок без огляду, обвинувачений надав своїм колегам – військовим службовим особам ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону молодшому сержанту та прапорщику неправомірну вигоду на загальну суму 16 тисяч 900 гривень.



Сам обвинувачений свою вину не визнав, розповівши суду, що він позичав кошти в своїх колег на весілля, а згодом повернув їх, оскільки воно відклалося. Він зазначив, що кримінальне провадження щодо нього сфабриковане, до того ж на нього тиснули працівники прокуратури та СБУ.



Незважаючи на невизнання вини, вона була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема показами свідків.



Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник Луцького прикордонного загону надавав своїм колегам хабар у розмірі майже 17 тисяч гривень, аби допомогти третім особам провезти на територію Польщі 33 ящики цигарок без контролю. За цей злочин чоловік заплатить штраф вісім тисяч п'ятсот гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи працівником правоохоронного органу, а саме – техніком групи автоматизованих систем управління відділення інспекторів прикордонної служби ВПС «Вичівка» ІІІ категорії (тип Б) Луцького прикордонного загону та згодом техніком 1 групи автоматизованих систем управління відділення зв`язку ВПС «Білолуцьк» ІІ категорії (тип Б) Луганського прикордонного загону, хотів допомогти іншим особам провести через кордон в Республіку Польща ящики з сигаретами, надавши неправомірну вигоду своїм колегам.Так, реалізовуючи свій злочинний умисел в допомозі іншим особам по переміщенню на територію Республіки Польща 33 ящиків цигарок без огляду, обвинувачений надав своїм колегам – військовим службовим особам ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону молодшому сержанту та прапорщику неправомірну вигоду на загальну суму 16 тисяч 900 гривень.Сам обвинувачений свою вину не визнав, розповівши суду, що він позичав кошти в своїх колег на весілля, а згодом повернув їх, оскільки воно відклалося. Він зазначив, що кримінальне провадження щодо нього сфабриковане, до того ж на нього тиснули працівники прокуратури та СБУ.Незважаючи на невизнання вини, вона була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема показами свідків.Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

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