Прокурори вимагають покарати поліцейських, які допустили кримінальний безлад у Нововолинську





Про це під час спільного брифінгу керівників правоохоронних органів Волині розповів виконувач обов’язків прокурора області Ігор Цюприк, - повідомляє



За його словами, причиною погіршення криміногенної ситуації у Нововолинську є, у тому числі, й неналежне виконання своїх обов’язків працівниками поліції. Відтак, прокуратура наполягатиме на притягненні їх до відповідальності, зініціювавши відповідні службові розслідування.



Нагадують, за результатами вжитих прокуратурою області координаційних заходів та процесуального керівництва прокурорів працівниками Головного управління Національної поліції в області та Управління Служби безпеки в області припинено діяльність у Нововолинську організованої злочинної групи, яка займалися контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах, незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах.



Членам організованої злочинної банди повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, двом із них обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, прокуратура наполягає на взятті під варту й інших підозрюваних.



Окрім того, прокуратурою області встановила факти неефективного розслідування працівниками Нововолинського відділу поліції кримінальних проваджень про вчинення в Нововолинську крадіжок, грабежів, вимагань та умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу, відтак за рішенням керівництва прокуратури підслідність цих проваджень визначено за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області.



У результаті проведених спільно зі Слідчим управлінням та управлінням стратегічних розслідувань ГУНП у Волинській області комплексу гласних та негласних слідчих (розшукових) дій здобуто докази, на підставі яких 5 особам повідомили про підозру у вчиненні таких злочинів (грабежі,спалення автомобілів, погрози і вимагання 5000 доларів США з громадянина та ін.) і трьом обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання такого запобіжного заходу іншим підозрюваним. Крім цього, перевіряється причетність ще 8 мешканців міста Нововолинська до вчинення таких злочинів.



Прокуратура й надалі вживатиме координаційних заходів задля підвищення ефективності роботи правоохоронних органів з метою покращення криміногенної ситуації в області та забезпечення правопорядку й безпеки волинян

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура наполягає на притягненні до відповідальності працівників поліції, які допустили погіршення криміногенної ситуації у Нововолинську.Про це під час спільного брифінгу керівників правоохоронних органів Волині розповів виконувач обов’язків прокурора області, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині За його словами, причиною погіршення криміногенної ситуації у Нововолинську є, у тому числі, й неналежне виконання своїх обов’язків працівниками поліції. Відтак, прокуратура наполягатиме на притягненні їх до відповідальності, зініціювавши відповідні службові розслідування.Нагадують, за результатами вжитих прокуратурою області координаційних заходів та процесуального керівництва прокурорів працівниками Головного управління Національної поліції в області та Управління Служби безпеки в областіяка займалися контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах, незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах.Членам організованої злочинної банди повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, двом із них обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, прокуратура наполягає на взятті під варту й інших підозрюваних.Окрім того, прокуратурою області встановила факти неефективного розслідування працівниками Нововолинського відділу поліції кримінальних проваджень про вчинення в Нововолинську крадіжок, грабежів, вимагань та умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу, відтак за рішенням керівництва прокуратури підслідність цих проваджень визначено за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області.У результаті проведених спільно зі Слідчим управлінням та управлінням стратегічних розслідувань ГУНП у Волинській області комплексу гласних та негласних слідчих (розшукових) дій здобуто докази, на підставі яких 5 особам повідомили про підозру у вчиненні таких злочинів (грабежі,спалення автомобілів, погрози і вимагання 5000 доларів США з громадянина та ін.) і трьом обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання такого запобіжного заходу іншим підозрюваним. Крім цього, перевіряється причетність ще 8 мешканців міста Нововолинська до вчинення таких злочинів.Прокуратура й надалі вживатиме координаційних заходів задля підвищення ефективності роботи правоохоронних органів з метою покращення криміногенної ситуації в області та забезпечення правопорядку й безпеки волинян

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