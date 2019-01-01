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Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд

Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
На Волині 21 листопада працівники групи піротехнічних робіт знищили два боєприпаси часів минулої війни, знайдені у лісових смугах двох районів.

Так, у лісосмузі поблизу села Прилуцьке Луцького району місцеві мешканці знайшли артилерійський снаряд. Ще одного знайшли поблизу села Паридуби Старовижівського району - пише У ДСНС України у Волинській області.

Артилерійський снаряд та мінометну міну вилучили та знищили на полігоні.


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Теги: снаряд, Прилуцьке
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