Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 14:35
На Волині 21 листопада працівники групи піротехнічних робіт знищили два боєприпаси часів минулої війни, знайдені у лісових смугах двох районів.
Так, у лісосмузі поблизу села Прилуцьке Луцького району місцеві мешканці знайшли артилерійський снаряд. Ще одного знайшли поблизу села Паридуби Старовижівського району - пише У ДСНС України у Волинській області.
Артилерійський снаряд та мінометну міну вилучили та знищили на полігоні.
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Так, у лісосмузі поблизу села Прилуцьке Луцького району місцеві мешканці знайшли артилерійський снаряд. Ще одного знайшли поблизу села Паридуби Старовижівського району - пише У ДСНС України у Волинській області.
Артилерійський снаряд та мінометну міну вилучили та знищили на полігоні.
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