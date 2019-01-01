У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
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Вчора, 21 листопада, у день пам’яті Архістратига Божого Михаїла у Свято-Михайлівському храмі в селі Підгайці Луцького району відзначили престольне свято.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Настоятелю, протоієрею Івану Гуреєву у святковій літургії співслужили священики з Воротнева, Романова, Гаразджі, Тернопільської області, ігумен Макарій з Волновахи.
Свято-Михайлівській парафії цьогоріч виповнилося 16 років. Вагому подію мали парафіяни торік. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Іоана Воїна.
У стінах цього храму облаштована стела з портретами Героїв Небесної Сотні та волинян, полеглих в російсько-українській війні. Сам настоятель отець Іван є військовим капеланом. Під час святкового богослужіння були піднесені молитви за всіх воїнів, які віддали життя за Україну.
З нагоди престольного свята вітальне дійство та флешмоб підготували для духівників, парафіян, гостей вихованці недільної школи «Янголята».
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Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Настоятелю, протоієрею Івану Гуреєву у святковій літургії співслужили священики з Воротнева, Романова, Гаразджі, Тернопільської області, ігумен Макарій з Волновахи.
Свято-Михайлівській парафії цьогоріч виповнилося 16 років. Вагому подію мали парафіяни торік. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Іоана Воїна.
У стінах цього храму облаштована стела з портретами Героїв Небесної Сотні та волинян, полеглих в російсько-українській війні. Сам настоятель отець Іван є військовим капеланом. Під час святкового богослужіння були піднесені молитви за всіх воїнів, які віддали життя за Україну.
З нагоди престольного свята вітальне дійство та флешмоб підготували для духівників, парафіян, гостей вихованці недільної школи «Янголята».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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