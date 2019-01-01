У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО





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Настоятелю, протоієрею Івану Гуреєву у святковій літургії співслужили священики з Воротнева, Романова, Гаразджі, Тернопільської області, ігумен Макарій з Волновахи.



Свято-Михайлівській парафії цьогоріч виповнилося 16 років. Вагому подію мали парафіяни торік. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Іоана Воїна.



У стінах цього храму облаштована стела з портретами Героїв Небесної Сотні та волинян, полеглих в російсько-українській війні. Сам настоятель отець Іван є військовим капеланом. Під час святкового богослужіння були піднесені молитви за всіх воїнів, які віддали життя за Україну.



З нагоди престольного свята вітальне дійство та флешмоб підготували для духівників, парафіян, гостей вихованці недільної школи «Янголята».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 21 листопада, у день пам’яті Архістратига Божого Михаїла у Свято-Михайлівському храмі в селі Підгайці Луцького району відзначили престольне свято.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади. Настоятелю, протоієреюу святковій літургії співслужили священики з Воротнева, Романова, Гаразджі, Тернопільської області, ігуменз Волновахи.Свято-Михайлівській парафії цьогоріч виповнилося 16 років. Вагому подію мали парафіяни торік. Митрополит Луцький і Волинськийосвятив нижній храм на честь мученика Іоана Воїна.У стінах цього храму облаштована стела з портретами Героїв Небесної Сотні та волинян, полеглих в російсько-українській війні. Сам настоятель отець Іван є військовим капеланом. Під час святкового богослужіння були піднесені молитви за всіх воїнів, які віддали життя за Україну.З нагоди престольного свята вітальне дійство та флешмоб підготували для духівників, парафіян, гостей вихованці недільної школи «Янголята».

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