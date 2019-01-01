вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО

У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
Вчора, 21 листопада, у день пам’яті Архістратига Божого Михаїла у Свято-Михайлівському храмі в селі Підгайці Луцького району відзначили престольне свято.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Настоятелю, протоієрею Івану Гуреєву у святковій літургії співслужили священики з Воротнева, Романова, Гаразджі, Тернопільської області, ігумен Макарій з Волновахи.

Свято-Михайлівській парафії цьогоріч виповнилося 16 років. Вагому подію мали парафіяни торік. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Іоана Воїна.

У стінах цього храму облаштована стела з портретами Героїв Небесної Сотні та волинян, полеглих в російсько-українській війні. Сам настоятель отець Іван є військовим капеланом. Під час святкового богослужіння були піднесені молитви за всіх воїнів, які віддали життя за Україну.

З нагоди престольного свята вітальне дійство та флешмоб підготували для духівників, парафіян, гостей вихованці недільної школи «Янголята».

У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, престольне свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Падалко запросила доларового мільйонера Євгенія Черняка до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
Сьогодні, 15:15
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
21 листопад, 16:14
Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+ Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+
20 листопад, 17:46
«Я не хочу їхати в Польщу, краще бути поганим хазяїном, чим добрим наймитом», – волинянин, який тримає 30 корів. ВІДЕО «Я не хочу їхати в Польщу, краще бути поганим хазяїном, чим добрим наймитом», – волинянин, який тримає 30 корів. ВІДЕО
18 листопад, 18:39
Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці
11 листопад, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Падалко запросила доларового мільйонера Євгенія Черняка до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
Сьогодні, 15:15
 0
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
 0
Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8