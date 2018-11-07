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Цікаві факти про вино*

Цікаві факти про вино*
Більшість скаже, що Рислінг - це солодке вино, а Совіньон Блан - сухе. Традиційно це правда, але варто відзначити, що буде вино сухим чи солодким, не залежить від винограду чи його сорту. Вино стає сухим або солодким в процесі певного способу виноробства.

Як роблять lдобре біле сухе вино: виноград подрібнюють і ферментація триває до тих пір, поки дріжджі не "з'їдять" всі виноградні цукри та не перетворять їх в алкоголь.

Як виробляють солодкі вина: виноград подрібнюють і ферментація триває до тих пір, поки вино не досягне бажаного рівня солодкості.

Потім винороб припиняє ферментацію (зазвичай з екстремальним охолодженням або фільтрацією), аби зупинити дріжджі від виробництва алкоголю.

Фактом є те, що якби ви робили солодке і сухе вино з одним і тим же виноградом, сухе вино мало б трохи вищий рівень алкоголю.

Легкі білі сухі вина

Це делікатні і освіжаючі вина, які орієнтовані на цитрусові аромати, пікантну кислинку і фрукти. Легкі сухі білі вина, як правило, призначені для того, щоб насолоджуватися м'яким смаком (виготовлення проводиться протягом перших 1-2 років від дати збору винограду, щоб максималізувати їхню кислотність і свіжість). Є кілька прикладів білих вин (у першу чергу зі Старого Світу, таких країн, як Франція і Італія), які будуть "старіти" протягом 10 років. Згодом смак стане багатшим і м'якшим, а вина набудуть більш глибокого золотистого кольору. Український виробник "Villa Krim" пропонує хороше біле сухе вино у великому асортименті, яке відрізняється високою якістю і неповторним смаком.

Варіанти приготування їжі

Легкі білі сухі вина - від Ассіртіко до Піно Гріджіо - ідеально підходять для страв з морепродуктів або овочів. Легкі білі вина є ідеальним варіантом для приготування їжі з вином, через їх високу кислотність і аромат цитрусових. Ви переконаєтесь, що ці вина найкраще поєднуються з морепродуктами (устрицями, молюсками, мідіями і легкою лускатою рибою), а також легкими, більш сухими стравами без вершків. Якщо ви шукаєте натхнення, спробуйте смачне біле сухе вино.


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Теги: вино
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