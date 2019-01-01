Падалко запросила доларового мільйонера Євгенія Черняка до Луцька. ФОТО

Галина Падалко запросила топового українського бізнесмена, інвестора, ведучого "Big Money" та доларового мільйонера Євгена Черняка до Луцька, аби він став спікером на проєкті «Школа свідомого громадянина».



Про це Падалко повідомила на своїй сторінці у Facebook, - пише



«Хотілося написати такий пост, де розказати про те, наскільки трушний, простий і реально крутий Черняк, але це не зрозумієш, поки хоча би не побудеш на його івенті і не поспілкуєшся півгодини у маленькій студентській кімнатці ХАІ», – написала ведуча, яка була модераторкою заходу в межах соціально-освітнього проекту «Школа ІТ-професіоналів ProfIT”, де виступав Євген Черняк.



«Ми домовилися побачитися наступного разу у Луцьку, якщо я зберу круту аудиторію! Гей, лучани, хто хотів би «Школу свідомого громадянина» з Черняком у Луцьку?» – поцікавилася Галина Падалко.



У коментарях небайдужі вже пишуть, що хотіли б потрапити на подію, де бізнесмен був би в ролі спікера.



«Це буде дуже крута подія в Луцьку, якщо приїде Євгеній! Чекаю інформації». «Обов´язково треба привезти. Я при зустрічі з ним говорив, що Луцьк його чекає з крутою локацією ми вже вирішили», – пишуть лучани у коментарях.



До слова, «Школа свідомого громадянина» – це освітній проєкт Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Ініціатива передбачає проведення безкоштовних відкритих зустрічей з успішними українцями. На «Школі» уже були гендиректор Lenovo Ukraine Тарас Джамалов, очільник партії «Сила людей» Олександр Солонтай, ексгендиректорка Microsoft Ukraine Надія Васильєва та багато інших відомих спікерів.



Довідково: Євгеній Черняк - український бізнесмен, Голова наглядової ради холдингу Global Spirits, ведучий YouTube-канала про бізнес "Big Money". За рейтингом «Найбагатші люди України 2009» журналу Форбс, Євген Черняк посів 28-ме місце зі статками 250,3 $ млн.

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