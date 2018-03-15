Щовівторка в кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача»*





Квитки на фільм ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті:



Деталі за телефоном: 067 334 50 88

ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх



* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.

** Акція діє до 31.12.2019 року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.



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