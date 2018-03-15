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Щовівторка в кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача»*

Щовівторка в кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача»*
Дивіться кіно за мінімальними цінами на сеанси: що починаються до 18:00 – 35 гривень, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше, – 50 гривень, у тому числі і на прем’єрні фільми!

Квитки на фільм ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/

Деталі за телефоном: 067 334 50 88
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
** Акція діє до 31.12.2019 року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.
Щовівторка в кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача»*

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Теги: кіно, ПортCity, PremierCity
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