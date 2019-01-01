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У місті на Волині у ветеринарній клініці вкрали скриньку для пожертв

У місті на Волині у ветеринарній клініці вкрали скриньку для пожертв
У Ковелі в державній ветеринарній клініці злодій викрав благодійну скриньку для пожертв.

Про це зоозахисники написали на своїй сторінці «Kovel Animals» у Facebook.

"Поки одні допомагають з останніх сил, інші... інші займаються крадіжками, та не нехтують навіть коштами, що є благодійною допомогою тваринкам нашого міста. Отож Ковель, вул.Грушевського 71, державна ветеринарна клініка, та якийсь «добродій», з відсутністю навіть натяку на сумління, що поцупив скриньку з коштами", - йдеться у дописі.

У дописі зазначають, що викрали приблизно 2000 гривень, які мали йти на операцію травмованому песику, що наразі не може самостійно пересуватись, проте має усі шанси на одужання.


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Теги: гроші, крадіжка, скринька
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