У місті на Волині у ветеринарній клініці вкрали скриньку для пожертв

У Ковелі в державній ветеринарній клініці злодій викрав благодійну скриньку для пожертв.Про це зоозахисники написали на своїй сторінці «Kovel Animals» у Facebook."Поки одні допомагають з останніх сил, інші... інші займаються крадіжками, та не нехтують навіть коштами, що є благодійною допомогою тваринкам нашого міста. Отож Ковель, вул.Грушевського 71, державна ветеринарна клініка, та якийсь «добродій», з відсутністю навіть натяку на сумління, що поцупив скриньку з коштами", - йдеться у дописі.У дописі зазначають, що викрали приблизно 2000 гривень, які мали йти на операцію травмованому песику, що наразі не може самостійно пересуватись, проте має усі шанси на одужання.