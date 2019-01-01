На Волині чоловік позбувся буса через контрабандне куриво

Українець посеред ночі хотів провезти через кордон контрабанду.22 листопада під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Пулемець» чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що заборонених предметів та матеріалів, котрі підлягають декларуванню, він не має.Українець сподівався, що посеред ночі ніхто ретельну перевірку проводити не буде. Прикордонники все ж врахували ризики та здійснили поглиблений огляд автомобіля. Перевірка Fiat показала, що в панелі салону порушник перевозив цигарки - понад 2 700 пачок.Транспортний засіб разом із контрабандним куривом на суму понад 200 тисяч гривень вилучили.