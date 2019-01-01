Коли і де відбудеться другий тур виборів ректора СНУ ім. Лесі Українки





Голосування розпочнеться о 9.00 і триватиме до 15.00 на виборчій дільниці за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (Корпус А), актова зала ( 4-й поверх), - йдеться на офіційному сайті СНУ імені Лесі Українки.



Для голосування при собі потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).



Нагадаємо, Анатолій Цьось, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому 27 листопада відбудеться другий тур.



Зі списками виборців, передвиборчими програмами кандидатів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки й інформацією щодо організації виборів можна ознайомитися на сайті вишу в рубриці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 листопада відбудеться другий тур виборів ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Голосування розпочнеться о 9.00 і триватиме до 15.00 на виборчій дільниці за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (Корпус А), актова зала ( 4-й поверх), - йдеться на офіційному сайті СНУ імені Лесі Українки.Для голосування при собі потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).Нагадаємо, за результатами першого туру виборів перемогу здобув перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому 27 листопада відбудеться другий тур.Зі списками виборців, передвиборчими програмами кандидатів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки й інформацією щодо організації виборів можна ознайомитися на сайті вишу в рубриці «Вибори ректора»

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