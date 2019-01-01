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Коли і де відбудеться другий тур виборів ректора СНУ ім. Лесі Українки

Коли і де відбудеться другий тур виборів ректора СНУ ім. Лесі Українки
27 листопада відбудеться другий тур виборів ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Голосування розпочнеться о 9.00 і триватиме до 15.00 на виборчій дільниці за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (Корпус А), актова зала ( 4-й поверх), - йдеться на офіційному сайті СНУ імені Лесі Українки.

Для голосування при собі потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів перемогу здобув перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Анатолій Цьось, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому 27 листопада відбудеться другий тур.

Зі списками виборців, передвиборчими програмами кандидатів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки й інформацією щодо організації виборів можна ознайомитися на сайті вишу в рубриці «Вибори ректора».

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Теги: вибори, ректор СНУ імені Лесі Українки, Луцьк
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