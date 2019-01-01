В Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах

Представникам різних віросповідань дозволили фотографування на документи в головному уборі.Як передає УНІАН, про це повідомили на прес-конференції заступники міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук та Сергій Гончаров, а також голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.За їхніми словами, з 19 листопада вступили в силу зміни до низки нормативно-правових актів МВС та ДМС, які дозволяють представникам різних конфесій фотографування на документи у релігійних головних уборах.Також вони розповіли, що основною вимогою до таких фотографій є те, що 80% обличчя людини має бути відкритим. Головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.Крім того, стало можливим фотографування у штучних предметах та матеріалах на підставі медичних показань, які підтверджено медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я.Разом з тим, зазначив Гончаров, заборонено фотографуватись на документи з предметами на голові, які не мають відношення до релігійних конфесій, - з навушниками, каструлями, шоломами.Окрім того, як сказано у нових правилах, вираз обличчя особи, що фотографується, має бути нейтральним: «Виключенням з цього правила є лише діти до трьох років».Як відомо, до вступу в силу цих нововведень було заборонено фотографуватись на документи у будь-якому головному уборі, що викликало протести й обурення з боку різних релігійних конфесій.