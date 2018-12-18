Владика Михаїл відправив святкову службу у київському соборі

Михаїл взяв участь у богослужіннях з нагоди престольного свята головного храму Православної церкви України в Києві.



Про це йдеться на сайті



Богослужіння відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Напередодні празника відслужили всенічну, а 21 листопада – божественну літургію. Торжество очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.



У пресслужбі ПЦУ Київської митрополії повідомляють, ієрарх Церкви Чеських земель і Словаччини єпископ Шумперкський Ісая передав в дар Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію частичку мощей святого мученика Вацлава (В‘ячеслава), князя Чеського.



Наприкінці відправи у проповіді звернув увагу на зміст сьогоднішнього свята та відповідного Євангельського читання.



«Дорогі браття і сестри, вітаю усіх вас з храмовим святом нашого кафедрального собору Православної Церкви України. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять святого Архістратига Михаїла, адже він очолив Небесне воїнство, протистояв Денниці і скинув його. Сам Господь сказав, що бачив сатану, який немов блискавка впав з Неба. І до цього часу на землі точиться боротьба між добром і злом, між правдою і неправдою, між світлом і темрявою, тому і ми повинні вести боротьбу з гріхом, спокусами та пристрастями, бо гріх і зло мають властивість роз’єднувати і руйнувати, але добро і правда завжди перемагають. Ми ж і надалі маємо йти вузьким, але правильним шляхом правди і любові, бо саме любов об’єднує, будує та підносить», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній.



Також блаженнійший владика згадав історичні події Революції Гідності.



«Ми згадуємо вже шосту річницю з часу початку Революції Гідності. Усі ми були очевидцями того, яку важливу роль відіграв у цих подіях Михайлівський Золотоверхий. Тут люди мали змогу відпочити і підкріпити свої сили, а в храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова навіть було розміщено шпиталь із операційною. Церква відгукнулася на потреби свого народу і виконала своє звичайне покликання», – додав Предстоятель.



«Сьогодні ми відзначаємо і День Гідності та Свободи та згадуємо у своїх молитвах тих героїв Небесної сотні, які віддали своє життя задля того, щоби захистити європейський курс розвитку нашої держави. Всі ми прагнемо мати демократичну, європейську та сильну державу і вони без зброї змогли відстояти ці прагнення. А далі на Сході України наші кращі сини і дочки ціною власних життів захищали та продовжують захищати ближніх і Батьківщину. Ми пам’ятаємо подвиг наших новітніх героїв і не маємо права його забути», – зазначив він.



Завершилося богослужіння традиційним урочистим хресним ходом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних митрополит Луцький і Волинськийвзяв участь у богослужіннях з нагоди престольного свята головного храму Православної церкви України в Києві.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Богослужіння відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Напередодні празника відслужили всенічну, а 21 листопада – божественну літургію. Торжество очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї УкраїниУ пресслужбі ПЦУ Київської митрополії повідомляють, ієрарх Церкви Чеських земель і Словаччини єпископпередав в дар Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію частичку мощей святого мученика Вацлава (В‘ячеслава), князя Чеського.Наприкінці відправи у проповіді звернув увагу на зміст сьогоднішнього свята та відповідного Євангельського читання.«Дорогі браття і сестри, вітаю усіх вас з храмовим святом нашого кафедрального собору Православної Церкви України. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять святого Архістратига Михаїла, адже він очолив Небесне воїнство, протистояв Денниці і скинув його. Сам Господь сказав, що бачив сатану, який немов блискавка впав з Неба. І до цього часу на землі точиться боротьба між добром і злом, між правдою і неправдою, між світлом і темрявою, тому і ми повинні вести боротьбу з гріхом, спокусами та пристрастями, бо гріх і зло мають властивість роз’єднувати і руйнувати, але добро і правда завжди перемагають. Ми ж і надалі маємо йти вузьким, але правильним шляхом правди і любові, бо саме любов об’єднує, будує та підносить», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній.Також блаженнійший владика згадав історичні події Революції Гідності.«Ми згадуємо вже шосту річницю з часу початку Революції Гідності. Усі ми були очевидцями того, яку важливу роль відіграв у цих подіях Михайлівський Золотоверхий. Тут люди мали змогу відпочити і підкріпити свої сили, а в храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова навіть було розміщено шпиталь із операційною. Церква відгукнулася на потреби свого народу і виконала своє звичайне покликання», – додав Предстоятель.«Сьогодні ми відзначаємо і День Гідності та Свободи та згадуємо у своїх молитвах тих героїв Небесної сотні, які віддали своє життя задля того, щоби захистити європейський курс розвитку нашої держави. Всі ми прагнемо мати демократичну, європейську та сильну державу і вони без зброї змогли відстояти ці прагнення. А далі на Сході України наші кращі сини і дочки ціною власних життів захищали та продовжують захищати ближніх і Батьківщину. Ми пам’ятаємо подвиг наших новітніх героїв і не маємо права його забути», – зазначив він.Завершилося богослужіння традиційним урочистим хресним ходом.

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