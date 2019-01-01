У селі на Волині горів житловий будинок





На пожежу виїхало дві машини вогнеборців, - пише



Як розповіли пожежники ДПРЧ-7, займання відбулося через коротке замикання електромережі. Згорів електрообігрівач, ліжко та шафа, пошкоджені стіни.



У хаті перебувало троє людей. Ніхто не постраждав.



Як розповідають сусіди, мешканці будинку часто випивають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 листопада близько 16:00 у селі Острівок на вулиці Миру трапилася пожежа.На пожежу виїхало дві машини вогнеборців, - пише "Буг". Як розповіли пожежники ДПРЧ-7, займання відбулося через коротке замикання електромережі. Згорів електрообігрівач, ліжко та шафа, пошкоджені стіни.У хаті перебувало троє людей. Ніхто не постраждав.Як розповідають сусіди, мешканці будинку часто випивають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію