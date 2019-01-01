У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 17:20
22 листопада близько 16:00 у селі Острівок на вулиці Миру трапилася пожежа.
На пожежу виїхало дві машини вогнеборців, - пише "Буг".
Як розповіли пожежники ДПРЧ-7, займання відбулося через коротке замикання електромережі. Згорів електрообігрівач, ліжко та шафа, пошкоджені стіни.
У хаті перебувало троє людей. Ніхто не постраждав.
Як розповідають сусіди, мешканці будинку часто випивають.
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На пожежу виїхало дві машини вогнеборців, - пише "Буг".
Як розповіли пожежники ДПРЧ-7, займання відбулося через коротке замикання електромережі. Згорів електрообігрівач, ліжко та шафа, пошкоджені стіни.
У хаті перебувало троє людей. Ніхто не постраждав.
Як розповідають сусіди, мешканці будинку часто випивають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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