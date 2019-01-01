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У селі на Волині горів житловий будинок

У селі на Волині горів житловий будинок
22 листопада близько 16:00 у селі Острівок на вулиці Миру трапилася пожежа.

На пожежу виїхало дві машини вогнеборців, - пише "Буг".

Як розповіли пожежники ДПРЧ-7, займання відбулося через коротке замикання електромережі. Згорів електрообігрівач, ліжко та шафа, пошкоджені стіни.

У хаті перебувало троє людей. Ніхто не постраждав.

Як розповідають сусіди, мешканці будинку часто випивають.

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Теги: Володимир, пожежа, будівля
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