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На Волині чоловік упіймав гігантську щуку. ФОТО

На Волині чоловік упіймав гігантську щуку. ФОТО
У селі Дідичі Ківерцівського району Микола Ройко зловив величезну 9-кілограмову щуку.

Світлиною трофею чоловік поділився у спільноті "Рибалка на Волині" у мережі Facebook.

"Мій рекорд 9,500 кг", - написав Микола Ройко у дописі.

Нагадаємо, ратнівчанин Ігор Данилюк 5 листопада спіймав рибину-гіганта на озері Річицьке.

На Волині чоловік упіймав гігантську щуку. ФОТО

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Теги: Волинь, риба, рекорд
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