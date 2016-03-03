На Волині чоловік упіймав гігантську щуку. ФОТО

Микола Ройко зловив величезну 9-кілограмову щуку.



Світлиною трофею чоловік



"Мій рекорд 9,500 кг", - написав Микола Ройко у дописі.



Нагадаємо, ратнівчанин Ігор Данилюк 5 листопада спіймав рибину-гіганта на озері Річицьке.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дідичі Ківерцівського районузловив величезну 9-кілограмову щуку.Світлиною трофею чоловік поділився у спільноті "Рибалка на Волині" у мережі Facebook."Мій рекорд 9,500 кг", - написав Микола Ройко у дописі.Нагадаємо, ратнівчанинспіймав рибину-гіганта на озері Річицьке.

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