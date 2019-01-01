В Україні запустили сервіс для перевірки дипломів онлайн
22 листопад, 23:34
В Україні стартувала робота сервісу перевірки документів про вищу освіту. Сервіс дозволяє підтверджувати достовірність документів про вищу освіту державного зразка, що видані з 2000 року.
Роботу сервісу забезпечує Державне підприємство «Інфоресурс», - повідомляє Освіта.ua.
Зокрема, платформа дозволяє отримувати юридичне підтвердження достовірності диплому безпосередньо на електронну пошту.
За словами міністра освіти і науки Ганни Новосад, Міносвіти активно працює над створенням зручних сервісів для надання адмінпослуг.
«У такий спосіб ми формуємо культуру взаємодії державних органів із ключовими стейкхолдерами – звичайними громадянами. Тепер вони, не виходячи з дому, в два кліки можуть отримати документ, що підтверджує достовірність диплому», – зазначила міністр.
Для підтвердження достовірності документів достатньо заповнити форму на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вказавши реквізити диплому та персональні дані його власника.
Система формує підтвердження, накладає на нього електронний підпис і печатку та надсилає на вказану запитувачем електронну адресу протягом трьох робочих днів.
Звертатись із таким запитом можуть не лише фізичні особи, які є власниками дипломів. Це також можуть робити заклади вищої освіти, народні депутати, офіційні установи, журналісти та інші зацікавлені особи, маючи дані документа про освіту.
Разом з тим, недоступною залишається тільки інформація про випускників вищих військових закладів освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
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Роботу сервісу забезпечує Державне підприємство «Інфоресурс», - повідомляє Освіта.ua.
Зокрема, платформа дозволяє отримувати юридичне підтвердження достовірності диплому безпосередньо на електронну пошту.
За словами міністра освіти і науки Ганни Новосад, Міносвіти активно працює над створенням зручних сервісів для надання адмінпослуг.
«У такий спосіб ми формуємо культуру взаємодії державних органів із ключовими стейкхолдерами – звичайними громадянами. Тепер вони, не виходячи з дому, в два кліки можуть отримати документ, що підтверджує достовірність диплому», – зазначила міністр.
Для підтвердження достовірності документів достатньо заповнити форму на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вказавши реквізити диплому та персональні дані його власника.
Система формує підтвердження, накладає на нього електронний підпис і печатку та надсилає на вказану запитувачем електронну адресу протягом трьох робочих днів.
Звертатись із таким запитом можуть не лише фізичні особи, які є власниками дипломів. Це також можуть робити заклади вищої освіти, народні депутати, офіційні установи, журналісти та інші зацікавлені особи, маючи дані документа про освіту.
Разом з тим, недоступною залишається тільки інформація про випускників вищих військових закладів освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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