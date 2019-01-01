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Повідомили, де і як волиняни можуть обміняти тимчасове водійське посвідчення

Повідомили, де і як волиняни можуть обміняти тимчасове водійське посвідчення
Усі сервісні центри МВС у Волинській області чекають водіїв, які після 25 листопада 2017 року вперше отримали право керувати транспортним засобом, для обміну посвідчення водія.

Про це повідомили на сторінці у Facebook сервісних центрів МВС у Волинській області.

Зауважують, ті водії, які протягом двох років (з дня видачі посвідчення водія), були сумлінним керманичем, не здійснили адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, або мали такі порушення (не більше двох) та не вчинили кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України – можуть обміняти посвідчення водія без складання іспитів.

Для обміну посвідчення водія до сервісного центру МВС необхідно надати такі документи:
- посвідчення водія, що обмінюється;
- паспорт громадянина України;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі відсутності, в силу релігійних переконань - паспорт з відміткою про це (якщо ця інформація відсутня в базі даних);
- документи, що підтверджують зміну персональних даних особи, якщо такі відбулися;
- медичну довідку встановленого зразка, дійсну на дату подання документів;
- платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату бланкової продукції.

Нагадують, що для обміну посвідчення водія, особа звертається до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Обрати сервісний центр МВС можна за посиланням.


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Теги: сервісні центри, Волинь, водійське посвідчення
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