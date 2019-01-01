Повідомили, де і як волиняни можуть обміняти тимчасове водійське посвідчення





Про це повідомили на сторінці у Facebook



Зауважують, ті водії, які протягом двох років (з дня видачі посвідчення водія), були сумлінним керманичем, не здійснили адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, або мали такі порушення (не більше двох) та не вчинили кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України – можуть обміняти посвідчення водія без складання іспитів.



Для обміну посвідчення водія до сервісного центру МВС необхідно надати такі документи:

- посвідчення водія, що обмінюється;

- паспорт громадянина України;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі відсутності, в силу релігійних переконань - паспорт з відміткою про це (якщо ця інформація відсутня в базі даних);

- документи, що підтверджують зміну персональних даних особи, якщо такі відбулися;

- медичну довідку встановленого зразка, дійсну на дату подання документів;

- платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату бланкової продукції.



Нагадують, що для обміну посвідчення водія, особа звертається до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Обрати сервісний центр МВС можна за посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі сервісні центри МВС у Волинській області чекають водіїв, які після 25 листопада 2017 року вперше отримали право керувати транспортним засобом, для обміну посвідчення водія.Про це повідомили на сторінці у Facebook сервісних центрів МВС у Волинській області. Зауважують, ті водії, які протягом двох років (з дня видачі посвідчення водія), були сумлінним керманичем, не здійснили адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, або мали такі порушення (не більше двох) та не вчинили кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України – можуть обміняти посвідчення водія без складання іспитів.Для обміну посвідчення водія до сервісного центру МВС необхідно надати такі документи:- посвідчення водія, що обмінюється;- паспорт громадянина України;- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі відсутності, в силу релігійних переконань - паспорт з відміткою про це (якщо ця інформація відсутня в базі даних);- документи, що підтверджують зміну персональних даних особи, якщо такі відбулися;- медичну довідку встановленого зразка, дійсну на дату подання документів;- платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату бланкової продукції.Нагадують, що для обміну посвідчення водія, особа звертається до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Обрати сервісний центр МВС можна

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