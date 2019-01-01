Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 листопада





У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -4 до 0 градусів, удень до -1…+3. Вітер південно-східний, 3-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -4 до 0 градусів, удень до -1…+3. Вітер південно-східний, 3-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію