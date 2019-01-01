вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -4 до 0 градусів, удень до -1…+3. Вітер південно-східний, 3-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїни волинської бригади отримали солодкі подарунки від дітей
Сьогодні, 20:10
У «ПортCity» відбулася зустріч з автором фільму про українців у Голлівуді: серед них – волинянин, який «вловив» кадри смерті Кеннеді
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Операція «Мігрант» на Волині: іноземці-порушники заплатили чималий штраф
Сьогодні, 19:48
У Луцьку відбувся королівський бал для «особливих» діток та підлітків. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 листопада. Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 листопада.
21 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 листопада
20 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада
18 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада
16 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїни волинської бригади отримали солодкі подарунки від дітей
Сьогодні, 20:10
 0
У «ПортCity» відбулася зустріч з автором фільму про українців у Голлівуді: серед них – волинянин, який «вловив» кадри смерті Кеннеді
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Операція «Мігрант» на Волині: іноземці-порушники заплатили чималий штраф
Сьогодні, 19:48
 0
У Луцьку відбувся королівський бал для «особливих» діток та підлітків. ФОТО
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8