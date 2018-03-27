У «ПортCity» відбулася зустріч з автором фільму про українців у Голлівуді: серед них – волинянин, який «вловив» кадри смерті Кеннеді

Станіслав Сукненко, режисер фільму

У кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», відбулася творча зустріч з режисером фільму «З України до Голлівуду», а також перегляд стрічки.Лучани мали змогу переглянути українське кіно та поспілкуватися з його творцями у п’ятницю, 22 листопада.Так, фільм побудований на поєднанні елементів енциклопедії кіно та реальних історіях емігрантів з України, які певним чином дотичні до голлівудського кінематографу. «З України до Голлівуду» створили режисери Станіслав Сукненко та, продюсерами сталита. Варто зауважити, що виходу стрічки передувала однойменна книга, над якою Сукненко працював десяток років.За словами режисера фільму Станіслава Сукненка, «З України до Голлівуду» вперше показали на Міжнародному одеському кінофестивалі, адже у журі конкурсу була, історія якої зображена в фільмі. 15 листопада стрічку офіційно презентували у Києві, згодом – у Івано-Франківську, Чернівцях, де вона отримала приз за кращий документальний фільм, Вінниці, а сьогодні у Луцьку.У фільмі «З України до Голлівуду» розповідають й про людей, які пов’язані з Волинню. Зокрема, йдеться про, уродженця Ковеля, який зафіксував момент вбивства президента Кеннеді.«Саме цей любительський фільм став найголовнішою американською сенсацією та доказом вбивства. Сьогодні він коштує багато мільйонів. Абрахам Запрудер був дуже дивною людиною. Він казав, що нікому не бажає дивитися саме цей фільм двічі. Ті образи, які він відзняв, приходили йому уві сні. Він віддав більшість коштів, виручених від продажу стрічки, дружині поліцейського, якого застрелили у зв’язку з загибеллю Кеннеді», - розповів Станіслав Сукненко.Окрім того, у «З України до Голлівуду» показують, що мав відношення до Луцька. У Голлівуді він зібрав кошти завдяки представникам діаспори, адже вирішив знімати україномовні фільми.«У кінці 30-х років вийшла екранізація «Наталки Полтавки», фільм «Запорожець за Дунаєм». Дружина президентадуже підтримувала таку ідею і навіть дивилася фільми у кінотеатрі українською без перекладу. Це були перші україномовні фільми в Америці, зроблені завдяки діаспорі. Утім, у прокат ці стрічки так і не вийшли через те, що кінотеатри контролювали власники студій», - відзначив режисер.Станіслав Сукненко наголосив, що у стрічці передусім хотіли показати, що Україна яскраво сяє на мапі Голлівуду.«Наші перші співвітчизники емігрували з Російської імперії. Потім із часом, коли був Радянський Союз, їх називали «совєтами». Ніколи не українцями. В енциклопедіях пишуть походження з Росії. Тому наш фільм розставляє крапки над «і», показуючи, що ніякі вони не росіяни, а українці. Ми не хочемо привласнювати чужі заслуги, але й свої не віддамо», - додав він.