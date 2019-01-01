Газовики відкрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів

Для споживачів газу на Волині відкрили п’ятий Центр обслуговування клієнтів АТ "Волиньгаз".Новий центр відкрили у Володимирі-Волинському, - йдеться на сторінці АТ "Волиньгаз".Центр працюватиме для близько 25 тисяч споживачів міста та прилеглих районів. Клієнти можуть отримати якісні консультації та сервісне обслуговування в новому форматі. Відвідувачів нового офісу - фізичних і юридичних осіб консультуватиме 5 менеджерів.Крім консультацій з розрахунками є можливість вирішити питання технічного характеру: видача технічних умов на підключення до систем газопостачання, узгодження проектної документації, замовлення послуг з технічного обслуговування або ремонту газового обладнання, тощо.