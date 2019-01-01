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Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів

Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Для споживачів газу на Волині відкрили п’ятий Центр обслуговування клієнтів АТ "Волиньгаз".

Новий центр відкрили у Володимирі-Волинському, - йдеться на сторінці АТ "Волиньгаз".

Центр працюватиме для близько 25 тисяч споживачів міста та прилеглих районів. Клієнти можуть отримати якісні консультації та сервісне обслуговування в новому форматі. Відвідувачів нового офісу - фізичних і юридичних осіб консультуватиме 5 менеджерів.

Крім консультацій з розрахунками є можливість вирішити питання технічного характеру: видача технічних умов на підключення до систем газопостачання, узгодження проектної документації, замовлення послуг з технічного обслуговування або ремонту газового обладнання, тощо.
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
Газовики вікдрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів

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Теги: Волиньгаз, послуги, відкриття
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