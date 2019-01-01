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У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО

У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів біля меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору» відбувся мітинг-реквієм.

Його учасниками були представники міської та районної влади, громадських організацій, духовенства, громадськості, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

Ведучі заходу Наталія Гончар, Аліна Кубська перегорнули болючі сторінки минулого.

За один рік загинула п’ята частина сільського населення України. Штучний голод, за різними оцінками, забрав від семи до десяти мільйонів життів українців. Довгий час замовчувалася правда про ті страшні роки. Завдяки спогадам людей, архівам тепер дізнаємося, що в дійсності тоді відбувалося в Україні.

Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та запалили свічки скорботи, поклали квіти до підніжжя меморіальної стели.

Декан Православної церкви України Василь Мичко з духовенством відслужили поминальну панахиду.

Ведучі заходу закликали ковельчан прийти завтра, 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору о 16:00 годині до меморіальної стели та приєднатися до акції «Запали свічку» і загальнонаціональної хвилини мовчання.

У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО
У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО

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Теги: Ковель, жертви Голодомору
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