У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО





Його учасниками були представники міської та районної влади, громадських організацій, духовенства, громадськості, - йдеться



Ведучі заходу Наталія Гончар, Аліна Кубська перегорнули болючі сторінки минулого.



За один рік загинула п’ята частина сільського населення України. Штучний голод, за різними оцінками, забрав від семи до десяти мільйонів життів українців. Довгий час замовчувалася правда про ті страшні роки. Завдяки спогадам людей, архівам тепер дізнаємося, що в дійсності тоді відбувалося в Україні.



Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та запалили свічки скорботи, поклали квіти до підніжжя меморіальної стели.



Декан Православної церкви України Василь Мичко з духовенством відслужили поминальну панахиду.



Ведучі заходу закликали ковельчан прийти завтра, 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору о 16:00 годині до меморіальної стели та приєднатися до акції «Запали свічку» і загальнонаціональної хвилини мовчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів біля меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору» відбувся мітинг-реквієм.Його учасниками були представники міської та районної влади, громадських організацій, духовенства, громадськості, - йдеться на сайті Ковельської міськради. Ведучі заходуперегорнули болючі сторінки минулого.За один рік загинула п’ята частина сільського населення України. Штучний голод, за різними оцінками, забрав від семи до десяти мільйонів життів українців. Довгий час замовчувалася правда про ті страшні роки. Завдяки спогадам людей, архівам тепер дізнаємося, що в дійсності тоді відбувалося в Україні.Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та запалили свічки скорботи, поклали квіти до підніжжя меморіальної стели.Декан Православної церкви Україниз духовенством відслужили поминальну панахиду.Ведучі заходу закликали ковельчан прийти завтра, 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору о 16:00 годині до меморіальної стели та приєднатися до акції «Запали свічку» і загальнонаціональної хвилини мовчання.

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