Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі
Сьогодні, 03:21
Українець Степан Сус став наймолодшим в історії єпископом католицької церкви у світі.
До своєї нової посади Степан Сус займав посаду священика у Львівській архиєпархії УГКЦ, - пише NewFormat.
Тепер же, Степан Сус є єпископом курії Києво-Галицького верховного архієпископа УГКЦ.
Відзначається, що на момент отримання нового церковного сану, Степану буде всього 38 років, а це значить, що він буде наймолодшим католицьким єпископом у всьому світі.
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До своєї нової посади Степан Сус займав посаду священика у Львівській архиєпархії УГКЦ, - пише NewFormat.
Тепер же, Степан Сус є єпископом курії Києво-Галицького верховного архієпископа УГКЦ.
Відзначається, що на момент отримання нового церковного сану, Степану буде всього 38 років, а це значить, що він буде наймолодшим католицьким єпископом у всьому світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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