Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

Степан Сус став наймолодшим в історії єпископом католицької церкви у світі.



До своєї нової посади Степан Сус займав посаду священика у Львівській архиєпархії УГКЦ, - пише NewFormat.



Тепер же, Степан Сус є єпископом курії Києво-Галицького верховного архієпископа УГКЦ.



Відзначається, що на момент отримання нового церковного сану, Степану буде всього 38 років, а це значить, що він буде наймолодшим католицьким єпископом у всьому світі.

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