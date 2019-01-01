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Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі
Українець Степан Сус став наймолодшим в історії єпископом католицької церкви у світі.

До своєї нової посади Степан Сус займав посаду священика у Львівській архиєпархії УГКЦ, - пише NewFormat.

Тепер же, Степан Сус є єпископом курії Києво-Галицького верховного архієпископа УГКЦ.

Відзначається, що на момент отримання нового церковного сану, Степану буде всього 38 років, а це значить, що він буде наймолодшим католицьким єпископом у всьому світі.

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Теги: релігія
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