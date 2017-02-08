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Нацполіція візьме на службу військових капеланів

Нацполіція візьме на службу військових капеланів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у Нацполіції створять службу військових капеланів.

За словами міністра внутрішніх справ, кожен поліцейський у середньому стає свідком приблизно 200 критичних ситуацій за свою кар'єру, тому правоохоронцям необхідна підтримка військових капеланів, - пише Гордон.ua.

У складі Національної поліції створять службу військового духовенства, яка зараз діє в Національній гвардії та Держприкордонслужбі.

"У середньому поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар'єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, тому капеланська діяльність буде розширена, у тому числі і на поліцію", – сказав Арсен Аваков.

Аваков підкреслив, що багато працівників органів системи МВС є учасниками бойових дій. В умовах війни на сході України і майбутнього миру роль церкви дуже важлива, додав він.

Капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут військового духовенства в Україні, поділилися досвідом створення програми підтримки поліцейських.

У Національній гвардії інститут капеланів ввели в липні 2017 року. Щоб стати капеланом, священникам необхідні знання української мови, кілька років служби в пастві та рекомендація від духовного старшини. До служби у військовому духовенстві заборонено залучати кліриків Української православної церкви Московського патріархату.

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Теги: релігія, Нацполіція, Арсен Аваков
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