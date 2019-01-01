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Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів

Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів
Німецькі науковці під час візиту на Волинь відвідали Берестянське та Горинське лісництва і скуштували продукцію волинських консервних цехів.

Учасники «Німецько-Українського агрополітичного діалогу» говорили в Луцьку про захист та відновлення боліт і менеджмент болотних угідь у контексті захисту клімату та сталого економічного розвитку сільських територій Волині, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Учасники зустрічі, крім наукових дебатів та обміну думками, оглянули й болотні угіддя, які знаходяться у межах діяльності ДП «Цуманське ЛГ», Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та Цуманська ОТГ. Йшлося зокрема й про небезпеку пожеж, які виникають на торфовищах і, за словами представника фонду SUCCOW Андреаса Габреля, збільшують ризики для навколишнього середовища: викиди вуглекислого газу за таких умов збільшуються у кілька разів. Це становить небезпеку і для лісових масивів, що прилеглі до боліт.

Лісівники ознайомили гостей з асортиментом екологічно-чистої продукції, яку виробляє консервний цех лісгоспу з дарів лісу та болотних угідь.
Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів


«Ми продемонстрували готову продукцію, розповіли, як вона виробляється і куди продається, – каже директор ДП «Цуманське ЛГ» Юрій Ребар. – Із тих питань, що мені задавали іноземні гості, зрозумів, що їх ця тема надзвичайно зацікавила. Вони розповідають, що в Німеччині така продукція користується попитом і коштує недешево. У свою чергу ми продемонстрували дари лісу, які у нас закуповує Ізраїль»
Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів


Після дегустації березових соків та варень, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка Анатолій Смалійчук зокрема зізнався, що подивований смаком і якістю продукції консервного цеху.
Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів


До речі, науковці Німеччини і України були неабияк здивовані тому факту, що волинські лісівники мають шість консервних цехів, де й виготовляють до півсотні видів екологічно-чистої, сертифікованої за міжнародними стандартами, продукції з лісових дарів.

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Теги: ліс, Волинь, ВОУЛМГ
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