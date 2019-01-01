Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів

Німецькі науковці під час візиту на Волинь відвідали Берестянське та Горинське лісництва і скуштували продукцію волинських консервних цехів.Учасники «Німецько-Українського агрополітичного діалогу» говорили в Луцьку про захист та відновлення боліт і менеджмент болотних угідь у контексті захисту клімату та сталого економічного розвитку сільських територій Волині, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Учасники зустрічі, крім наукових дебатів та обміну думками, оглянули й болотні угіддя, які знаходяться у межах діяльності ДП «Цуманське ЛГ», Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та Цуманська ОТГ. Йшлося зокрема й про небезпеку пожеж, які виникають на торфовищах і, за словами представника фонду SUCCOW, збільшують ризики для навколишнього середовища: викиди вуглекислого газу за таких умов збільшуються у кілька разів. Це становить небезпеку і для лісових масивів, що прилеглі до боліт.Лісівники ознайомили гостей з асортиментом екологічно-чистої продукції, яку виробляє консервний цех лісгоспу з дарів лісу та болотних угідь.«Ми продемонстрували готову продукцію, розповіли, як вона виробляється і куди продається, – каже директор ДП «Цуманське ЛГ». – Із тих питань, що мені задавали іноземні гості, зрозумів, що їх ця тема надзвичайно зацікавила. Вони розповідають, що в Німеччині така продукція користується попитом і коштує недешево. У свою чергу ми продемонстрували дари лісу, які у нас закуповує Ізраїль»Після дегустації березових соків та варень, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франказокрема зізнався, що подивований смаком і якістю продукції консервного цеху.До речі, науковці Німеччини і України були неабияк здивовані тому факту, що волинські лісівники мають шість консервних цехів, де й виготовляють до півсотні видів екологічно-чистої, сертифікованої за міжнародними стандартами, продукції з лісових дарів.