В Австрії чоловік вкрав 20 тонн шоколаду





В Австрії зловмисник обманом змусив фабрику видати йому 20-тонну вантажівку з шоколадом вартістю 50 тисяч євро, - повідомляє



Фабрика з виробництва шоколаду попросила місцеву компанію перевезти продукцію Milka з Австрії в Бельгію. Австрійська компанія передала контракт угорській транспортній фірмі, яка потім найняла чеського підрядника для виконання угоди.



Тому, коли чеська вантажівка прибула на завод в австрійському місті Блуденц, робітники заводу завантажили шоколад без будь-яких підозр.



Водій чеської вантажівки використовував підроблені документи, щоб отримати вантаж. Шоколад так і не досяг пункту призначення, і вантажівка, і водій зникли безвісти.



Слідчі виявили, що номерні знаки на транспортний засіб було викрадено і що водій не працює на чеську компанію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій вантажівки видав себе за найнятого перевізника. Після навантаження в його авто шоколаду на 50 тисяч євро, він зник у невідомому напрямку.В Австрії зловмисник обманом змусив фабрику видати йому 20-тонну вантажівку з шоколадом вартістю 50 тисяч євро, - повідомляє Кореспондент Фабрика з виробництва шоколаду попросила місцеву компанію перевезти продукцію Milka з Австрії в Бельгію. Австрійська компанія передала контракт угорській транспортній фірмі, яка потім найняла чеського підрядника для виконання угоди.Тому, коли чеська вантажівка прибула на завод в австрійському місті Блуденц, робітники заводу завантажили шоколад без будь-яких підозр.Водій чеської вантажівки використовував підроблені документи, щоб отримати вантаж. Шоколад так і не досяг пункту призначення, і вантажівка, і водій зникли безвісти.Слідчі виявили, що номерні знаки на транспортний засіб було викрадено і що водій не працює на чеську компанію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію