В Австрії чоловік вкрав 20 тонн шоколаду
Сьогодні, 08:18
Водій вантажівки видав себе за найнятого перевізника. Після навантаження в його авто шоколаду на 50 тисяч євро, він зник у невідомому напрямку.
В Австрії зловмисник обманом змусив фабрику видати йому 20-тонну вантажівку з шоколадом вартістю 50 тисяч євро, - повідомляє Кореспондент.
Фабрика з виробництва шоколаду попросила місцеву компанію перевезти продукцію Milka з Австрії в Бельгію. Австрійська компанія передала контракт угорській транспортній фірмі, яка потім найняла чеського підрядника для виконання угоди.
Тому, коли чеська вантажівка прибула на завод в австрійському місті Блуденц, робітники заводу завантажили шоколад без будь-яких підозр.
Водій чеської вантажівки використовував підроблені документи, щоб отримати вантаж. Шоколад так і не досяг пункту призначення, і вантажівка, і водій зникли безвісти.
Слідчі виявили, що номерні знаки на транспортний засіб було викрадено і що водій не працює на чеську компанію.
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В Австрії зловмисник обманом змусив фабрику видати йому 20-тонну вантажівку з шоколадом вартістю 50 тисяч євро, - повідомляє Кореспондент.
Фабрика з виробництва шоколаду попросила місцеву компанію перевезти продукцію Milka з Австрії в Бельгію. Австрійська компанія передала контракт угорській транспортній фірмі, яка потім найняла чеського підрядника для виконання угоди.
Тому, коли чеська вантажівка прибула на завод в австрійському місті Блуденц, робітники заводу завантажили шоколад без будь-яких підозр.
Водій чеської вантажівки використовував підроблені документи, щоб отримати вантаж. Шоколад так і не досяг пункту призначення, і вантажівка, і водій зникли безвісти.
Слідчі виявили, що номерні знаки на транспортний засіб було викрадено і що водій не працює на чеську компанію.
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