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«Московська дурня»: очільник Рівненсько-Волинської єпархії відмовився писати прізвище в дужках

«Московська дурня»: очільник Рівненсько-Волинської єпархії відмовився писати прізвище в дужках
Керуючий Рівненсько-Волинської єпархії єпископ Гавриїл повідомив, що писатиме своє чернече ім`я та прізвище по новому.

Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Від сьогодні відкидаю ще одну московську дурню - писати своє прізвище в дужках; повертаюсь до правильної й давньої традиції Матері-Церкви - Констан. ПЦ: єпископ Гавриїл Кризина (а не - єпископ Гавриїл (Кризина))", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПЦУ, Волинь
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