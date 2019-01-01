«Московська дурня»: очільник Рівненсько-Волинської єпархії відмовився писати прізвище в дужках
Сьогодні, 07:16
Керуючий Рівненсько-Волинської єпархії єпископ Гавриїл повідомив, що писатиме своє чернече ім`я та прізвище по новому.
Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Від сьогодні відкидаю ще одну московську дурню - писати своє прізвище в дужках; повертаюсь до правильної й давньої традиції Матері-Церкви - Констан. ПЦ: єпископ Гавриїл Кризина (а не - єпископ Гавриїл (Кризина))", - йдеться у повідомленні.
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Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Від сьогодні відкидаю ще одну московську дурню - писати своє прізвище в дужках; повертаюсь до правильної й давньої традиції Матері-Церкви - Констан. ПЦ: єпископ Гавриїл Кризина (а не - єпископ Гавриїл (Кризина))", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
пиши, особливо на стінах...
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