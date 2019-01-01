вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На зимові свята призначили додатковий потяг «Ковель-Київ»

На зимові свята призначили додатковий потяг «Ковель-Київ»
Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів та п’яти поїздам подовжила маршрут на зимові свята. У додатковому списку також є волинський потяг.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Так, додатково курсуватимуть поїзди сполученням «Київ — Львів», «Київ – Жмеринка», «Київ – Одеса», «Покровськ – Харків», «Львів – Одеса», «Львів – Ужгород», «Київ – Ковель».

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

Крім того, для зручних подорожей у святкові дні низці поїздів подовжили маршрути. Маршрут «Запоріжжя — Київ», продовжили до Чопа, «Кривий Ріг — Київ» подовжили до Ужгорода, «Дніпро — Київ» подовжили до Львова, «Львів — Київ» подовжили до Дніпра, «Суми — Київ» подовжили до Вінниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, Ковель-Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 листопада: чому потрібно піти на шопінг і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:34
На зимові свята призначили додатковий потяг «Ковель-Київ»
Сьогодні, 09:10
В Австрії чоловік вкрав 20 тонн шоколаду
Сьогодні, 08:18
«Московська дурня»: очільник Рівненсько-Волинської єпархії відмовився писати прізвище в дужках
Сьогодні, 07:16
В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube
Сьогодні, 06:17
Схожі новини
На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО
17 листопад, 15:20
Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині
16 листопад, 14:05
Потяг «Ковель – Сарни» не курсуватиме декілька днів Потяг «Ковель – Сарни» не курсуватиме декілька днів
11 листопад, 19:47
На Волині жінка потрапила під потяг На Волині жінка потрапила під потяг
11 листопад, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 листопада: чому потрібно піти на шопінг і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:34
 0
На зимові свята призначили додатковий потяг «Ковель-Київ»
Сьогодні, 09:10
 0
В Австрії чоловік вкрав 20 тонн шоколаду
Сьогодні, 08:18
 0
«Московська дурня»: очільник Рівненсько-Волинської єпархії відмовився писати прізвище в дужках
Сьогодні, 07:16
 0
В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube
Сьогодні, 06:17
 0
Медіа
відео
1/8