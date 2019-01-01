На зимові свята призначили додатковий потяг «Ковель-Київ»
Сьогодні, 09:10
Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів та п’яти поїздам подовжила маршрут на зимові свята. У додатковому списку також є волинський потяг.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Так, додатково курсуватимуть поїзди сполученням «Київ — Львів», «Київ – Жмеринка», «Київ – Одеса», «Покровськ – Харків», «Львів – Одеса», «Львів – Ужгород», «Київ – Ковель».
Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.
Крім того, для зручних подорожей у святкові дні низці поїздів подовжили маршрути. Маршрут «Запоріжжя — Київ», продовжили до Чопа, «Кривий Ріг — Київ» подовжили до Ужгорода, «Дніпро — Київ» подовжили до Львова, «Львів — Київ» подовжили до Дніпра, «Суми — Київ» подовжили до Вінниці.
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Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Так, додатково курсуватимуть поїзди сполученням «Київ — Львів», «Київ – Жмеринка», «Київ – Одеса», «Покровськ – Харків», «Львів – Одеса», «Львів – Ужгород», «Київ – Ковель».
Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.
Крім того, для зручних подорожей у святкові дні низці поїздів подовжили маршрути. Маршрут «Запоріжжя — Київ», продовжили до Чопа, «Кривий Ріг — Київ» подовжили до Ужгорода, «Дніпро — Київ» подовжили до Львова, «Львів — Київ» подовжили до Дніпра, «Суми — Київ» подовжили до Вінниці.
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