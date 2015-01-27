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В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube

В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube
Податковий комітет Верховної Ради розробляє зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування так званих провайдерів загального доступу, які отримують прибуток на території України - Facebook, Instagram, YouTube та інших.

Про цеповідомляє "Економічна правда", посилаючись на голову комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

За його словами, про податок на прибуток поки не йдеться, тільки ПДВ.

Також нардеп показав драфт нового закону "Про медіа", який до кінця року має піти в Раду. Окрім реєтрації соцмереж - Google, YouTube, Facebook - з метою подальшого їх оподаткування, у ньому є норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні.

Водночас перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив, що у Мінкульту є ще одне доповнення до законопроєкту "Про медіа".

У міністерстві працюють над проєктом, яким буде передбачено певний моніторинг контенту, який видають, у тому числі і онлайн-ЗМІ.

Зокрема передбачається створення посади медійного омбудсмена з питань інформації, головна мета якого - захист інтересів суспільства.

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Теги: Facebook, Instagram, YouTube
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