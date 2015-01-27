В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube

Податковий комітет Верховної Ради розробляє зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування так званих провайдерів загального доступу, які отримують прибуток на території України - Facebook, Instagram, YouTube та інших.Про цеповідомляє "Економічна правда", посилаючись на голову комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політикиЗа його словами, про податок на прибуток поки не йдеться, тільки ПДВ.Також нардеп показав драфт нового закону "Про медіа", який до кінця року має піти в Раду. Окрім реєтрації соцмереж - Google, YouTube, Facebook - з метою подальшого їх оподаткування, у ньому є норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні.Водночас перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив, що у Мінкульту є ще одне доповнення до законопроєкту "Про медіа".У міністерстві працюють над проєктом, яким буде передбачено певний моніторинг контенту, який видають, у тому числі і онлайн-ЗМІ.Зокрема передбачається створення посади медійного омбудсмена з питань інформації, головна мета якого - захист інтересів суспільства.