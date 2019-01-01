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Поліцейські встановили обставини смерті 25-річного чоловіка під Луцьком

Поліцейські встановили обставини смерті 25-річного чоловіка під Луцьком
Волинські правоохоронці з`ясували нові обставини смерті 25-річного чоловіка в селі Романів Луцького району.

Станом на 22:00 поліцейські встановили та опитали осіб, з якими перед смертю спілкувався померлий, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, в ніч на п`ятницю, 22 листопада, в селі Романів Луцького району знайшли тіло молодого чоловіка.

Поліцейські з’ясували, що в ніч на п’ятницю, 22 листопада, потерпілий, житель села Верхівка, їхав по вулиці села Романів на скутері «Honda» за кермом якого в стані алкогольного сп’яніння перебував його 23-річний односелець. Водій не впорався з керуванням транспортним засобом внаслідок чого пасажир упав на асфальтну дорогу. Після цього він залишив непритомного потерпілого й пішов у село за допомогою. Коли повернувся, той був мертвий.

З огляду на встановленні обставини слідчі Луцького відділення поліції за погодженням з Луцькою місцевою прокуратурою змінили попередню правову кваліфікацію події з ч.2 ст.121 на ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі вирішують питання щодо оголошення 23-річному жителю села Верхівка підозри в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Теги: Романів, смерть
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