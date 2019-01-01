Поліцейські встановили обставини смерті 25-річного чоловіка під Луцьком





Станом на 22:00 поліцейські встановили та опитали осіб, з якими перед смертю спілкувався померлий, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Поліцейські з’ясували, що в ніч на п’ятницю, 22 листопада, потерпілий, житель села Верхівка, їхав по вулиці села Романів на скутері «Honda» за кермом якого в стані алкогольного сп’яніння перебував його 23-річний односелець. Водій не впорався з керуванням транспортним засобом внаслідок чого пасажир упав на асфальтну дорогу. Після цього він залишив непритомного потерпілого й пішов у село за допомогою. Коли повернувся, той був мертвий.



З огляду на встановленні обставини слідчі Луцького відділення поліції за погодженням з Луцькою місцевою прокуратурою змінили попередню правову кваліфікацію події з ч.2 ст.121 на ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.



Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі вирішують питання щодо оголошення 23-річному жителю села Верхівка підозри в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці з`ясували нові обставини смерті 25-річного чоловіка в селі Романів Луцького району.Станом на 22:00 поліцейські встановили та опитали осіб, з якими перед смертю спілкувався померлий, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, в ніч на п`ятницю, 22 листопада, в селі Романів Луцького району знайшли тіло молодого чоловіка. Поліцейські з’ясували, що в ніч на п’ятницю, 22 листопада, потерпілий, житель села Верхівка, їхав по вулиці села Романів на скутері «Honda» за кермом якого в стані алкогольного сп’яніння перебував його 23-річний односелець. Водій не впорався з керуванням транспортним засобом внаслідок чого пасажир упав на асфальтну дорогу. Після цього він залишив непритомного потерпілого й пішов у село за допомогою. Коли повернувся, той був мертвий.З огляду на встановленні обставини слідчі Луцького відділення поліції за погодженням з Луцькою місцевою прокуратурою змінили попередню правову кваліфікацію події з ч.2 ст.121 на ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі вирішують питання щодо оголошення 23-річному жителю села Верхівка підозри в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію