У Луцьку сталася аварія за участі нетверезого водія, - очевидці. ФОТО
22 листопад, 23:31
В обласному центрі Волині сталася ДТП за участю Nissan Juke та Volkswagen Touareg.
Дорожньо-транспортний інцидент трапився сьогодні, 22 листопада, близько 21:30, на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водій автомобіля Volkswagen Touareg, не дотримавшись безпечної дистанції, а також, ймовірно, перевищивши допустиму швидкість, в’їхав у Nissan Juke.
Внаслідок зіткнення обидва авто отримали легкі механічні ушкодження.
Натомість, свідки переконують, що водій Volkswagen Touareg був у стані сильного алкогольного сп’яніння, оскільки, зі слів очевидців, «не міг триматися на ногах, і це було видно неозброєним оком і без всяких приладів». Однак, про остаточні висновки щодо вмісту алкоголю в крові водія Volkswagenможна стверджувати лише після проведення експертизи та кінцевих її результатів.
На місці автопригоди – два екіпажі поліції.
Працівники поліції поки що ситуацію не коментують.
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Дорожньо-транспортний інцидент трапився сьогодні, 22 листопада, близько 21:30, на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водій автомобіля Volkswagen Touareg, не дотримавшись безпечної дистанції, а також, ймовірно, перевищивши допустиму швидкість, в’їхав у Nissan Juke.
Внаслідок зіткнення обидва авто отримали легкі механічні ушкодження.
Натомість, свідки переконують, що водій Volkswagen Touareg був у стані сильного алкогольного сп’яніння, оскільки, зі слів очевидців, «не міг триматися на ногах, і це було видно неозброєним оком і без всяких приладів». Однак, про остаточні висновки щодо вмісту алкоголю в крові водія Volkswagenможна стверджувати лише після проведення експертизи та кінцевих її результатів.
На місці автопригоди – два екіпажі поліції.
Працівники поліції поки що ситуацію не коментують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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