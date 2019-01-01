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У Луцьку сталася аварія за участі нетверезого водія, - очевидці. ФОТО

У Луцьку сталася аварія за участі нетверезого водія, - очевидці. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася ДТП за участю Nissan Juke та Volkswagen Touareg.

Дорожньо-транспортний інцидент трапився сьогодні, 22 листопада, близько 21:30, на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Зі слів очевидців, водій автомобіля Volkswagen Touareg, не дотримавшись безпечної дистанції, а також, ймовірно, перевищивши допустиму швидкість, в’їхав у Nissan Juke.

Внаслідок зіткнення обидва авто отримали легкі механічні ушкодження.

Натомість, свідки переконують, що водій Volkswagen Touareg був у стані сильного алкогольного сп’яніння, оскільки, зі слів очевидців, «не міг триматися на ногах, і це було видно неозброєним оком і без всяких приладів». Однак, про остаточні висновки щодо вмісту алкоголю в крові водія Volkswagenможна стверджувати лише після проведення експертизи та кінцевих її результатів.

На місці автопригоди – два екіпажі поліції.

Працівники поліції поки що ситуацію не коментують.


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Теги: Луцьк
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