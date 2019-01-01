У Луцьку сталася аварія за участі нетверезого водія, - очевидці. ФОТО





Дорожньо-транспортний інцидент трапився сьогодні, 22 листопада, близько 21:30, на проспекті Соборності, - повідомляє



Зі слів очевидців, водій автомобіля Volkswagen Touareg, не дотримавшись безпечної дистанції, а також, ймовірно, перевищивши допустиму швидкість, в’їхав у Nissan Juke.



Внаслідок зіткнення обидва авто отримали легкі механічні ушкодження.



Натомість, свідки переконують, що водій Volkswagen Touareg був у стані сильного алкогольного сп’яніння, оскільки, зі слів очевидців, «не міг триматися на ногах, і це було видно неозброєним оком і без всяких приладів». Однак, про остаточні висновки щодо вмісту алкоголю в крові водія Volkswagenможна стверджувати лише після проведення експертизи та кінцевих її результатів.



На місці автопригоди – два екіпажі поліції.



Працівники поліції поки що ситуацію не коментують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася ДТП за участю Nissan Juke та Volkswagen Touareg.Дорожньо-транспортний інцидент трапився сьогодні, 22 листопада, близько 21:30, на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські Новини. Зі слів очевидців, водій автомобіля Volkswagen Touareg, не дотримавшись безпечної дистанції, а також, ймовірно, перевищивши допустиму швидкість, в’їхав у Nissan Juke.Внаслідок зіткнення обидва авто отримали легкі механічні ушкодження.Натомість, свідки переконують, що водій Volkswagen Touareg був у стані сильного алкогольного сп’яніння, оскільки, зі слів очевидців, «не міг триматися на ногах, і це було видно неозброєним оком і без всяких приладів». Однак, про остаточні висновки щодо вмісту алкоголю в крові водія Volkswagenможна стверджувати лише після проведення експертизи та кінцевих її результатів.На місці автопригоди – два екіпажі поліції.Працівники поліції поки що ситуацію не коментують.

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