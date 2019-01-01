23 листопада: чому потрібно піти на шопінг і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:34
23 листопада відзначають день пам'яті шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. У народі була поширена традиція йти зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для їхнього освячення. Пізніше ними годували домашню худобу, і, за повір'ям, домашні тварини після цього повинні бути більш витривалими і здоровими.
Іменини 23 листопада святкують: Костянтин, Нестор, Орест, пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 листопада
– Якщо дитина народилася 23 листопада, і цього дня сонячна погода, то у житті буде багато щастя та успіху.
– Випав іній – очікуйте на мороз.
– Дме вітер – чекайте хуртовини та похолодання.
– Якщо випало багато снігу – зима буде теплою.
– Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.
Що можна робити 23 листопада
1. Якщо пригостити людину, з якою ви посварені, свяченим хлібом, то незабаром ви помиритеся і ваші стосунки неабияк покращаться.
2. У цей день досхочу поласуйте курятиною, качатиною, гусятиною чи індичатиною, адже зовсім скоро розпочнеться різдвяний піст.
3. Влаштуйте собі грандіозний шопінг. Прикупіть одяг не лише до зими, а й до весни чи літа. Вважається, що всі покупки зроблені цього дня принесуть вам успіх та щастя.
Що не можна робити 23 листопада
1. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
3. Не починайте жодних нових справ.
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Іменини 23 листопада святкують: Костянтин, Нестор, Орест, пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 листопада
– Якщо дитина народилася 23 листопада, і цього дня сонячна погода, то у житті буде багато щастя та успіху.
– Випав іній – очікуйте на мороз.
– Дме вітер – чекайте хуртовини та похолодання.
– Якщо випало багато снігу – зима буде теплою.
– Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.
Що можна робити 23 листопада
1. Якщо пригостити людину, з якою ви посварені, свяченим хлібом, то незабаром ви помиритеся і ваші стосунки неабияк покращаться.
2. У цей день досхочу поласуйте курятиною, качатиною, гусятиною чи індичатиною, адже зовсім скоро розпочнеться різдвяний піст.
3. Влаштуйте собі грандіозний шопінг. Прикупіть одяг не лише до зими, а й до весни чи літа. Вважається, що всі покупки зроблені цього дня принесуть вам успіх та щастя.
Що не можна робити 23 листопада
1. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
3. Не починайте жодних нових справ.
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