У Луцьку сьогодні, 23 листопада, перекриють рух транспорту на деяких вулицях

У Луцьку сьогодні, 23 листопада, відбудуться скорботні заходи із вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні. З цієї причини тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.Про це інформує пресслужба Луцької міської ради.Зауважують, що цього дня на приміщеннях галузевих підприємств, установ, організацій міста вивісили прапори зі скорботною стрічкою. Керівникам підприємств та установ міста рекомендували утриматися від проведення 23 листопада розважальних заходів. Також заборонили звучання розважальних мелодій на ринках міста, у закладах ресторанного господарства, на території Історико-культурного заповідника у місті Луцьку.Аби вшанувати пам’ять безневинно убієнних жертв голодоморів в Україні, у суботу, 23 листопада, о 15:00 год. на Театральному майдані у Луцьку розпочнеться громадянська хода, яка прямуватиме до Замкової площі, де відбудуться скорботні заходи. О 16:00 українці вшанують знищених голодом спільно акцією “Запали свічку!”Під час проведення скорботної ходи та панахиди за загиблими від голодоморів в Україні буде зупинено рух транспорту через Братський міст, на вулицях Данила Галицького, Братковського, Замковій площі обмежать рух транспорту під час скорботних заходів.Окрім того, лучан також заликають запалити о 16:00 свічки на підвіконнях своїх осель в пам'ять про мільйони втрачених життів.