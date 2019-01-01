На Рівненщині затримали кримінального авторитета з Грузії





Інформацію про затримання підтвердили в обласному управління поліції, пише "



"Зупинили авто патрульні за інформацією управління стратегічних розслідувань. За нашими даними в Audi перебував «злодій в законі», людина з певним статусом у кримінальному світі.



Це чоловік 1982 року народження, грузин. Йому заборонений в’їзд в Україну на 10 років. Торік двічі його депортували з країни. На початку року його затримувала СБУ в Івано-франківській області", — повідомив очільник відділу комунікації управління Нацполіції на Рівненщині Антон Крук.



Нині вирішується питання про депортацію затриманого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на суботу суботи, 23 листопада, на посту патрульних в Корці Рівненської області затримали кримінального авторитета. Це громадянин Грузії.Інформацію про затримання підтвердили в обласному управління поліції, пише " Радіо Трек "."Зупинили авто патрульні за інформацією управління стратегічних розслідувань. За нашими даними в Audi перебував «злодій в законі», людина з певним статусом у кримінальному світі.Це чоловік 1982 року народження, грузин. Йому заборонений в’їзд в Україну на 10 років. Торік двічі його депортували з країни. На початку року його затримувала СБУ в Івано-франківській області", — повідомив очільник відділу комунікації управління Нацполіції на РівненщиніНині вирішується питання про депортацію затриманого.

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