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На Рівненщині затримали кримінального авторитета з Грузії

На Рівненщині затримали кримінального авторитета з Грузії
У ніч на суботу суботи, 23 листопада, на посту патрульних в Корці Рівненської області затримали кримінального авторитета. Це громадянин Грузії.

Інформацію про затримання підтвердили в обласному управління поліції, пише "Радіо Трек".

"Зупинили авто патрульні за інформацією управління стратегічних розслідувань. За нашими даними в Audi перебував «злодій в законі», людина з певним статусом у кримінальному світі.

Це чоловік 1982 року народження, грузин. Йому заборонений в’їзд в Україну на 10 років. Торік двічі його депортували з країни. На початку року його затримувала СБУ в Івано-франківській області", — повідомив очільник відділу комунікації управління Нацполіції на Рівненщині Антон Крук.

Нині вирішується питання про депортацію затриманого.

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Теги: авторитет, Грузія, Рівненщина, Корець
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