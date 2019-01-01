Зв'язали сім'ю клейкою стрічкою: в Луцькому районі невідомі в масках напали на будинок

Учора, 22 листопада, по 23 годині зловмисники в масках проникли в будинок 58-річного жителя села Крупа Луцького району. Зв’язавши клейкою стрічкою господаря помешкання, його дружину та неповнолітню доньку, викрали із сейфа гроші.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що наразі життю та здоров’ю потерпілих загрози немає. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний із проникненням у житло.Про подію до поліції повідомив знайомий потерпілого. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група, керівництво Луцького районного відділення поліції та поліції області. Правоохоронці провели детальний огляд, вилучили речові докази. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, затримання їх та притягнення до відповідальності.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 12 років з конфіскацією майна.