В аеропорту Львова літак з'їхав зі смуги
Сьогодні, 12:42
У львівському аеропорту літак з’їхав зі злітно-посадкової смуги.
Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів".
"Сьогодні близько 7:00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає. З пасажирами працює представник авіакомпанії. Виконуються роботи з евакуації пасажирів", - повідомили в аеропорту.
Станом на 12:40 23 листопада аеропорт відновив роботу.
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Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів".
"Сьогодні близько 7:00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає. З пасажирами працює представник авіакомпанії. Виконуються роботи з евакуації пасажирів", - повідомили в аеропорту.
Станом на 12:40 23 листопада аеропорт відновив роботу.
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