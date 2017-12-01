В аеропорту Львова літак з'їхав зі смуги

У львівському аеропорту літак з’їхав зі злітно-посадкової смуги.Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів"."Сьогодні близько 7:00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає. З пасажирами працює представник авіакомпанії. Виконуються роботи з евакуації пасажирів", - повідомили в аеропорту.Станом на 12:40 23 листопада аеропорт відновив роботу.