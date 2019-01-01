У Рожищі в храмі встановили орган. ВІДЕО





Про це розповів настоятель храму отець Роман Бурник, інформує



За його словами, робота тривала два місяці.



Петро Сухоцький грає у кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, що понад 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську Республіки Польща. Згодом він подарував рожищенському храму орган.



«Розбираємо костел, розбираємо інструмент, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Звичайно, настоятель отець Роман Бурник зголосився. Він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали, вже орган був розібраний, лежав на підлозі церкви. Все, що було, ми загрузили і привезли сюди», – каже Петро Сухоцький.



10 років інструмент розібраним лежав у костелі.



«Були майстри одні, другі, дивились, перекладали з весни на літо, з літа на весну і так пройшло 10 років. Вдалося знайти майстра в нас на Україні із Закарпаття», – згадує отець Роман Бурник.



Встановлює орган майстер Шандор Шрайнер. «Ми пробуємо цей орган відновити. Жодна трубка не підписана. Це як велике лего. Намагаємося все поставити на свої місця», – каже він.



Подарованому Гданською громадою органу близько 50-ти років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев’яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. За 10 років, поки інструмент лежав, його стан погіршився. Допомагали зберегти орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ.



Павло Черняховський, який допомагав реставрувати орган, каже: «Може, 1000 дірок. Якщо взяти з однієї сторони, воно все було в дірках. По 1000, по 2000 дірок. Спочатку обробляли розчином спеціальним, потім у кожну дірку заганяли розчин шприцом, після того клеєм заробляли кожну дірку, а тоді вже шпаклювали та фарбували».



Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували, каже отець Роман Бурник.



«Ті великі труби, що на фасаді були розламані. Тут на місці паяли їх, чистили, шліфували, фарбували, ті труби виглядають, як нові, але вони зроблені всі тут на місці. То робота майстра», – розповів священник.



Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев’яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість тисячу спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сухоцький.



«Одна мембрана найдешевша – 2 євро, найдорожча – до 6 євро, залежно від розміру. Чим більша – тим дорожча», – зазначив Петро Сухоцький.



Орган у рожищенському костелі пневматичний. Має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат двомісячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає: сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рожищенському римо-католицькому костелі Переображення Господнього завершили реставрацію і встановлення проспекту органу.Про це розповів настоятель храму отець, інформує Суспільне Волині За його словами, робота тривала два місяці.грає у кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, що понад 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську Республіки Польща. Згодом він подарував рожищенському храму орган.«Розбираємо костел, розбираємо інструмент, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Звичайно, настоятель отець Роман Бурник зголосився. Він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали, вже орган був розібраний, лежав на підлозі церкви. Все, що було, ми загрузили і привезли сюди», – каже Петро Сухоцький.10 років інструмент розібраним лежав у костелі.«Були майстри одні, другі, дивились, перекладали з весни на літо, з літа на весну і так пройшло 10 років. Вдалося знайти майстра в нас на Україні із Закарпаття», – згадує отець Роман Бурник.Встановлює орган майстер Шандор Шрайнер. «Ми пробуємо цей орган відновити. Жодна трубка не підписана. Це як велике лего. Намагаємося все поставити на свої місця», – каже він.Подарованому Гданською громадою органу близько 50-ти років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев’яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. За 10 років, поки інструмент лежав, його стан погіршився. Допомагали зберегти орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ., який допомагав реставрувати орган, каже: «Може, 1000 дірок. Якщо взяти з однієї сторони, воно все було в дірках. По 1000, по 2000 дірок. Спочатку обробляли розчином спеціальним, потім у кожну дірку заганяли розчин шприцом, після того клеєм заробляли кожну дірку, а тоді вже шпаклювали та фарбували».Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували, каже отець Роман Бурник.«Ті великі труби, що на фасаді були розламані. Тут на місці паяли їх, чистили, шліфували, фарбували, ті труби виглядають, як нові, але вони зроблені всі тут на місці. То робота майстра», – розповів священник.Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев’яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість тисячу спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сухоцький.«Одна мембрана найдешевша – 2 євро, найдорожча – до 6 євро, залежно від розміру. Чим більша – тим дорожча», – зазначив Петро Сухоцький.Орган у рожищенському костелі пневматичний. Має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат двомісячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає: сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята.

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