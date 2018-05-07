На Волині – найбільша в Україні органічна посадка суниці альпійської

На території Переспівської сільської ради Рожищенського району росте приблизно 300 тисяч саджанців суниці альпійської, що є найбільшою органічною посадкою цієї культури в Україні.Про це йшлося під час виробників органічних продуктів, що днями відбувся у Луцьку, повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Керівник підприємства «Ягоди Волині»під час заходу презентував підприємство та розповів, як розпочати органічне виробництво, на що потрібно зосередити особливу увагу і чого остерігатися.З-поміж іншого, він навів приклад ефективної співпраці підприємства «Ягоди Волині» та Переспівської сільської ради. За його словами, завдяки плідній співпраці із сільським головою, підприємству сприяли у виділенні земельної ділянки, підключенні до електромережі та формуванням бригади робітників.Тож таким чином вдалося створити найбільшу в Україні органічну посадку суниці альпійської.До слова, на Волині загалом 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт». Практично усі сертифіковані на виробництво продукції рослинництва і лише ТзОВ «Старий Порицьк» - на виробництво продукції тваринництва.