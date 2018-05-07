На Волині – найбільша в Україні органічна посадка суниці альпійської
Сьогодні, 14:39
На території Переспівської сільської ради Рожищенського району росте приблизно 300 тисяч саджанців суниці альпійської, що є найбільшою органічною посадкою цієї культури в Україні.
Про це йшлося під час виробників органічних продуктів, що днями відбувся у Луцьку, повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Керівник підприємства «Ягоди Волині» Віталій Ішмурат під час заходу презентував підприємство та розповів, як розпочати органічне виробництво, на що потрібно зосередити особливу увагу і чого остерігатися.
З-поміж іншого, він навів приклад ефективної співпраці підприємства «Ягоди Волині» та Переспівської сільської ради. За його словами, завдяки плідній співпраці із сільським головою Віктором Лук’янчуком, підприємству сприяли у виділенні земельної ділянки, підключенні до електромережі та формуванням бригади робітників.
Тож таким чином вдалося створити найбільшу в Україні органічну посадку суниці альпійської.
До слова, на Волині загалом 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт». Практично усі сертифіковані на виробництво продукції рослинництва і лише ТзОВ «Старий Порицьк» - на виробництво продукції тваринництва.
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Про це йшлося під час виробників органічних продуктів, що днями відбувся у Луцьку, повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Керівник підприємства «Ягоди Волині» Віталій Ішмурат під час заходу презентував підприємство та розповів, як розпочати органічне виробництво, на що потрібно зосередити особливу увагу і чого остерігатися.
З-поміж іншого, він навів приклад ефективної співпраці підприємства «Ягоди Волині» та Переспівської сільської ради. За його словами, завдяки плідній співпраці із сільським головою Віктором Лук’янчуком, підприємству сприяли у виділенні земельної ділянки, підключенні до електромережі та формуванням бригади робітників.
Тож таким чином вдалося створити найбільшу в Україні органічну посадку суниці альпійської.
До слова, на Волині загалом 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт». Практично усі сертифіковані на виробництво продукції рослинництва і лише ТзОВ «Старий Порицьк» - на виробництво продукції тваринництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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