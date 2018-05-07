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На Волині – найбільша в Україні органічна посадка суниці альпійської

На Волині – найбільша в Україні органічна посадка суниці альпійської
На території Переспівської сільської ради Рожищенського району росте приблизно 300 тисяч саджанців суниці альпійської, що є найбільшою органічною посадкою цієї культури в Україні.

Про це йшлося під час виробників органічних продуктів, що днями відбувся у Луцьку, повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Керівник підприємства «Ягоди Волині» Віталій Ішмурат під час заходу презентував підприємство та розповів, як розпочати органічне виробництво, на що потрібно зосередити особливу увагу і чого остерігатися.

З-поміж іншого, він навів приклад ефективної співпраці підприємства «Ягоди Волині» та Переспівської сільської ради. За його словами, завдяки плідній співпраці із сільським головою Віктором Лук’янчуком, підприємству сприяли у виділенні земельної ділянки, підключенні до електромережі та формуванням бригади робітників.

Тож таким чином вдалося створити найбільшу в Україні органічну посадку суниці альпійської.

До слова, на Волині загалом 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт». Практично усі сертифіковані на виробництво продукції рослинництва і лише ТзОВ «Старий Порицьк» - на виробництво продукції тваринництва.

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Теги: суниця, посадка, органіка, Волинь, Переспа
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