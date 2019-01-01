У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці, звинувачують безхатьків
Сьогодні, 14:59
Загоряння підвалу, що знаходиться у багатоквартирному будинку на проспекті Соборності 22 у Луцьку, трапилось сьогодні, 23 листопада близько 14:30.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Зі слів рятувальників, які працюють на місці пожежі, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем місцевих безхатьків.
«Ми отримали виклик, що у підвалі на Соборності, 22 сталося загоряння. Приїжджажмо сюди вже не вперше. Ймовірно, пожежа трапилась через те, що у підвалі грілися безхатьки – вони виламують замки, залазять і гріються. Цього разу загорілося якесь сміття», – каже олин із рятувальників, що працює на місці події.
Інформацію підтвердили й місцеві мешканці.
«Бомжі нас тероризують. Уже не вперше через них горимо. Приходять енергетики, відчиняють двері, не зачиняють, натомість у приміщення проникають безхатьки, розводять багаття, палять сміття», – каже місцева мешканка Людмила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Зі слів рятувальників, які працюють на місці пожежі, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем місцевих безхатьків.
«Ми отримали виклик, що у підвалі на Соборності, 22 сталося загоряння. Приїжджажмо сюди вже не вперше. Ймовірно, пожежа трапилась через те, що у підвалі грілися безхатьки – вони виламують замки, залазять і гріються. Цього разу загорілося якесь сміття», – каже олин із рятувальників, що працює на місці події.
Інформацію підтвердили й місцеві мешканці.
«Бомжі нас тероризують. Уже не вперше через них горимо. Приходять енергетики, відчиняють двері, не зачиняють, натомість у приміщення проникають безхатьки, розводять багаття, палять сміття», – каже місцева мешканка Людмила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В уряді анонсували запуск електронного паспорта
Сьогодні, 15:37
Зв'язали скотчем і побили: грабіжники в масках напали на сім'ю голови Підгайцівської ОТГ
Сьогодні, 15:14
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці, звинувачують безхатьків
Сьогодні, 14:59
У Рожищі в храмі встановили орган. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00