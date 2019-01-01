У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці, звинувачують безхатьків





Про це повідомляють "



Зі слів рятувальників, які працюють на місці пожежі, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем місцевих безхатьків.



«Ми отримали виклик, що у підвалі на Соборності, 22 сталося загоряння. Приїжджажмо сюди вже не вперше. Ймовірно, пожежа трапилась через те, що у підвалі грілися безхатьки – вони виламують замки, залазять і гріються. Цього разу загорілося якесь сміття», – каже олин із рятувальників, що працює на місці події.



Інформацію підтвердили й місцеві мешканці.



«Бомжі нас тероризують. Уже не вперше через них горимо. Приходять енергетики, відчиняють двері, не зачиняють, натомість у приміщення проникають безхатьки, розводять багаття, палять сміття», – каже місцева мешканка Людмила.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загоряння підвалу, що знаходиться у багатоквартирному будинку на проспекті Соборності 22 у Луцьку, трапилось сьогодні, 23 листопада близько 14:30.Про це повідомляють " Волинські новини ".Зі слів рятувальників, які працюють на місці пожежі, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем місцевих безхатьків.«Ми отримали виклик, що у підвалі на Соборності, 22 сталося загоряння. Приїжджажмо сюди вже не вперше. Ймовірно, пожежа трапилась через те, що у підвалі грілися безхатьки – вони виламують замки, залазять і гріються. Цього разу загорілося якесь сміття», – каже олин із рятувальників, що працює на місці події.Інформацію підтвердили й місцеві мешканці.«Бомжі нас тероризують. Уже не вперше через них горимо. Приходять енергетики, відчиняють двері, не зачиняють, натомість у приміщення проникають безхатьки, розводять багаття, палять сміття», – каже місцева мешканка

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