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У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці, звинувачують безхатьків

У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці, звинувачують безхатьків
Загоряння підвалу, що знаходиться у багатоквартирному будинку на проспекті Соборності 22 у Луцьку, трапилось сьогодні, 23 листопада близько 14:30.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Зі слів рятувальників, які працюють на місці пожежі, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем місцевих безхатьків.

«Ми отримали виклик, що у підвалі на Соборності, 22 сталося загоряння. Приїжджажмо сюди вже не вперше. Ймовірно, пожежа трапилась через те, що у підвалі грілися безхатьки – вони виламують замки, залазять і гріються. Цього разу загорілося якесь сміття», – каже олин із рятувальників, що працює на місці події.

Інформацію підтвердили й місцеві мешканці.

«Бомжі нас тероризують. Уже не вперше через них горимо. Приходять енергетики, відчиняють двері, не зачиняють, натомість у приміщення проникають безхатьки, розводять багаття, палять сміття», – каже місцева мешканка Людмила.

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Теги: пожежа, Луцьк
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